Denuncia que a súa parella a violou e maltratou como un "castigo de Dios" para que pagase polos seus "pecados"

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo contra un home acusado dun delito de agresión sexual con penetración; un delito contra a integridade moral; un delito de violencia sobre a muller, no domicilio común e un delito leve de vexacións.

Concorre a circunstancia agravante de parentesco en relación aos delitos de agresión sexual con penetración e contra a integridade moral e o de reincidencia respecto do delito de violencia de xénero.

Nas súas conclusións finais a Fiscalía solicitou unha pena de 10 anos de prisión polo delito de violación. Ademais, a prohibición de comunicarse e aproximación a menos de 150 metros, por un período de 11 anos e liberdade vixiada durante 6 anos.

Ademais pide unha condena de 1 ano e 6 meses de prisión polo delito contra a integridade moral, xunto á prohibición de comunicarse e aproximación a menos de 150 metros, por un período de 2 anos e seis meses.

Polo delito de violencia sobre a muller solicita unha condena de 1 ano de prisión ademais da privación de portar armas durante 2 anos e 6 meses e a prohibición de comunicarse con ela durante dous anos.

Por último, o representante do Ministerio Público pide a pena de multa de tres meses cunha cota diaria de 15 euros polo delito leve de vexacións.

A Fiscalía reclama que o procesado indemnice a súa ex parella na cantidade de 20.000 polos danos morais sufridos, 350 euros polas lesións físicas causadas, 5.400 polas lesións psíquicas e 3.000 euros pola secuela derivada da tensión postraumática.

Os feitos que se xulgaron hoxe tiveron lugar durante o ano 2021 no domicilio común, o acusado e a denunciante mantiñan unha relación sentimental.

A muller declarou este martes detrás dun biombo e relatou que o acusado "decía que hacía todo esto porque era un castigo de Dios. Que tenía que pagar mis pecados" e que por iso"quiso acabar con mi vida. Lo tengo claro".

"Me ha mordido, me ha pegado, me ha vejado, me ha hecho de todo", asegurou a muller.

Igualmente a súa nai apuntou que o acusado lle dicía que a súa filla era "impura" e que"la tenía que castigar" chegando a ameazalas "con vudú y brujería".

O acusado declarouse inocente. Sostivo que as relacións sexuais "siempre fueron consentidas" e que era ela a que as gravaba co móbil aínda que el non quería porque "yo soy musulmán y hay partes de mi cuerpo que nadie tiene que ver".

Ademais dixo que non consumía drogas pero ela si o facía e que o agredido era el "me decía te voy a joder vivo y yo tenía miedo". Tamén explicou ao tribunal que "por su culpa tengo problemas con mi mujer" con quen ten cinco fillos.

O avogado da defensa pediu a libre absolución do seu cliente.