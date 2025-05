A Deputación achega 700.000 euros para reurbanizar o centro de Arcade

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo asinaron este mércores un convenio de colaboración para o financiamento do proxecto de reurbanización do centro urbano de Arcade.

A Deputación achegará 700.000 euros a través do Plan Extra para financiar unha parte deste proxecto valorado en 1,19 millóns de euros.

O Concello ten prevista a transformación da Alameda de Talo Río e as rúas Rosalía de Castro e Portal do Ribeiro para facer que este espazo público sexa "accesible, sostible e funcional".

Na Alameda de Talo Río, eliminaranse os desniveis existentes para crear unha praza única pavimentada en granito, cunha pendente suave para facilitar o uso peonil.

Ademáis, na rúa Rosalía de Castro, promoverase a mobilidade peonil cunha plataforma única e a rúa Portal do Ribeiro tamén será reconfigurada para priorizar os peóns.

A reforma inclúe intervencións no subsolo para actualizar as infraestruturas de saneamento e abastecemento.

Luis López manifestou que no goberno provincial "como municipalistas que somos seguimos apelando á madurez dos concellos e á autonomía local que teñen os alcaldes e alcaldesas".

O presidente da Deputación de Pontevedra esta convencido de que "ninguén mellor que eles coñecen as necesidades dos veciños".

Neste senso, o Concello de Soutomaior entende que a reurbanización do centro urbano de Arcade era unha "prioridade".

O alcalde Manu Lourenzo agradeceu que a Deputación Provincial atendese esta "actuación estratéxica" e lembrou que "esta primeira actuación non implicará cambios no actual sistema de tráfico de Arcade, se ben deixará o núcleo urbano preparado para cubrir as necesidades e futuras reordenacións en mobilidade que se poidan producir debido ás obras da nacional 550".

Lourenzo sinalou que "esta obra tamén vai a resolver problemas que creo transcenden ao propio ámbito do municipio en relación ao gran problema de separativas de pluviais e fecais que estaban supoñendo importantísimos verquidos á ría e que imos a sanear grazas a esta actuación".

Sinatura do convenio entre a Deputación e o Concello de Soutomaior Pablo Ajuria / Brais Porto

O mandatario provincial avanzou que Soutomaior ten previsto recibir este ano de mans dos plans de cooperación do organismo provincial un total de 1,44 millóns de euros.

Por último, Luis López sinalou que esta cifra que "podería ser maior" se o Goberno de España habilitase fórmulas que permitan gastar os remanentes, "porque iso lle vai repercutir a todos os concellos da provincia", concluíu o presidente da Deputación de Pontevedra.