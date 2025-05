A Deputación asumirá a financiación íntegra da reforma do Camiño Agrelo

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, anunciou o investimento de preto de medio millón de euros ao abeiro do Plan Extra e o Plan +Provincia para a reforma do Camiño Agrelo, no Concello de Campo Lameiro.

Acompañado polo alcalde Carlos Costa, o mandatario provincial percorreu un treito do camiño que humanizará a Deputación.

"Sabemos as dificultades económicas que atravesan os pequenos concellos e aí está a Deputación para facer máis achegas ca nunca", afirmou o presidente, quen reiterou o apoio do organismo provincial para mellorar as infraestruturas e servizos da veciñanza de toda a provincia.

O proxecto presentado polo Concello de Campo Lameiro estávalorado en 528.180 euros e será financiado ao 100 % pola Deputación. Trátase dunha proposta presentada polo goberno local á convocatoria do Plan Extra, polo que recibe un financiamento duns 450.000 euros, mentres que o importe restante, preto de 80.000 euros, que tería que achegalo o Concello, finánciase con cargo á Liña 1 do plan +Provincia.

O Camiño Agrelo, comprendido entre a Rúa Jose Antonio e a estrada PO-231, ten unha lonxitude de 575 metros, ocupa unha superficie aproximada de 2.390 metros cadrados e presenta un ancho variable duns catro metros e unha distribución dos seus usos en superficie deficiente.

Para corrixir estes defectos, farase unha intervención integral a nivel estrutural, de trazado e disposición espacial incidindo na mellora da accesibilidade e da seguridade viaria.

Así mesmo, instalarase unha rede de saneamento de augas residuais e pluviais baixo a beirarrúa suavizando as pendentes actuais, novo alumeado público ao longo de todo o viario con especial atención nas zonas dos pasos de peóns e unha completa renovación dos pavimentos.

Visita de Luis López a Campo Lameiro

"Quero dar os parabéns ao alcalde e o seu equipo por apostar por esta actuación, que mellorará a cobertura dunha zona que acolle infinidade de servizos como o campo de fútbol, a Galiña Azul e centro de saúde. Os veciños terán unha alternativa segura para achegarse a eses puntos", salientou López.

O presidente provincial tamén remarcou a "boa planificación do Concello" para avanzar no saneamento da zona coa construción dunha depuradora que dará servizo ás vivendas do lugar.

Luis López lembrou que o Concello de Campo Lameiro recibirá este ano case un millón de euros do organismo provincial a través dos distintos plans de Cooperación que están en marcha.