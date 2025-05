A Deputación e o Concello do Grove asinan un convenio para financiar a humanización da zona de Sineiro

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, e o alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, asinaron este martes un convenio de colaboración para financiar o proxecto da segunda fase da humanización da contorna de Sineiro.

A Deputación achegará o 100% do orzamento desta obra, que ascende a 717.500 euros.

Mediante o convenio asinado hoxe concédese unha axuda de máis de 538.000 euros a través do Plan Extra e os case 180.000 euros restantes para cubrir a parte do Concello procederán dos fondos do Plan +Provincia.

O Plan Extra, dotado con 38 millóns de euros, é unha iniciativa posta en marcha polo goberno provincial para que os concellos de menos de 50.000 habitantes poidan acometer investimentos coas que executar proxectos estratéxicos.

Neste caso, o proxecto do Concello do Grove ten como obxecto continuar coa humanización do barrio residencial de Sineiro nas rúas Estremadura, Valencia e Rioxa.

A intervención contempla a reordenación dos espazos viarios con criterios de mellora da seguridade, mobilidade e accesibilidade peonil.

Reformaranse estas rúas para que teñan unha configuración "máis amable" para os peóns, aumentando a anchura das beirarrúas, o tráfico rodado pasará a ser de sentido único e as zonas de aparcadoiro serán reordenadas.

Ademais, renovaranse todos os servizos urbanos, mellorarase a iluminación e instalaranse novos elementos de mobiliario urbano e xardinaría.

Luís López informou que o Concello do Grove ten previsto recibir este ano da Deputación provincial un total de 1,59 millóns de euros a través de programas do servizo de Cooperación como o Plan +Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.