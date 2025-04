Dez concellos recibirán 2,1 millóns da Deputación no marco do Plan +Provincia

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, destacou os 2,1 millóns de euros correspondentes ao Plan +Provincia que acaba de mobilizar a Xunta de Goberno Provincial celebrada este venres.

Luis López deu conta deste asunto en rolda de prensa, sinalando que son dez os Concellos destinatarios destas axudas que se dedicarán a investimentos, gasto corrente e contratación de persoal seguindo as tres liñas nas que se organiza o +Provincia.

Se trata de los concellos de A Estrada, Barro, Campo Lameiro, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz-Balneario, Moraña, Salceda de Caselas e Vila de Cruces.

O presidente destacou que no caso de Cangas e Gondomar recibirán preto de 600.000 euros para completar o financiamento dos proxectos que xa contan con achegas do Plan Extra e que, en total, mobilizan preto de 2,4 millóns de euros. En concreto, Cangas recibirá 295.413 euros para completar a execución de obras de rehabilitación pavillón municipal deportes O Gatañal, que conta con 820.663 euros do Plan Extra; e Gondomar sumará 307.954 euros aos 900.000 € deste mesmo plan para a adecuación urbana e a mellora do espazo público na contorna da igrexa de Santa Baia de Donas.

O goberno provincial tamén aprobou hoxe 150.000 euros para que o Concello de Bueu afronte a reforma enerxética e a rehabilitación do pavillón de Beluso.

Trátanse de recursos do II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado con 8 millóns de euros para os municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Ademáis a Deputación acordou destinar 200.000 euros aos servizos de normalización lingüística de nove concellos da provincia (A Cañiza, A Estrada, Cangas, Moaña, Ponteareas, Redondela, Salceda de Caselas, Valga e Vilagarcía de Arousa).

Os concellos reciben entre 18.000 e 35.000 euros para manter ou poñer en marcha o servizo de normalización lingüística.

"Somos un goberno comprometido coa nosa lingua, que destinamos recursos para promover o seu emprego, cuestión para nós prioritaria, e favorecer o seu impulso desde os concellos", afirmou o presidente.

AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA

Por outra banda, Luis López anunciou o reparto dos preto de 615.000 euros das Axudas Básicas de Emerxencia entre os 51 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia.

Cada un deles recibirá entre 7.800 e 14.000 euros, en función do número de habitantes que teñan e doutros indicadores, entre os que se atopan a taxa de desemprego, a dependencia ou a renda.

Estas axudas repártense cun total de 410.000 euros que permitirán aos concellos sufragar gasto corrente, como alimentación, uso da vivenda ou pagamento de servizos e subministros básicos, entre outros, mentres que o resto, algo máis de 200.000 euros, irá destinado a afrontar investimentos como actuacións de mellora en vivendas de persoas vulnerables, entre outras moitas iniciativas.