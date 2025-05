Desarticulada unha rede que usaba "seascooters" para recoller cocaína nos portos de Marín e Vigo

A Policía Nacional desartellou unha organización criminal dedicada a recuperar cocaína adosada a buques mercantes nos portos de Marín e Vigo mediante a utilización de dispositivos "seascooter", motos acuáticas submarinas que permiten a propulsión rápida baixo a auga incluso en condicións marítimas adversas.

A operación comezou en febreiro de 2025 grazas á cooperación internacional, cando a Policía Nacional recibiu información crucial da axencia estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration).

Os servizos de intelixencia americanos alertaron sobre unha organización criminal internacional que pretendía transportar unha importante cantidade de cocaína a través do porto de Marín utilizando un portacontedores que arribou na madrugada do 21 de febreiro.

Esta información foi compartida cos tres corpos de seguridade españois: Garda Civil, Vixilancia Aduaneira e Policía Nacional, quen coordinaron un dispositivo especial para a vixilancia do buque sinalado.

Cando se detectou a chegada e amarre do barco a porto, os axentes realizaron unha minuciosa inspección coa finalidade de localizar a posible substancia estupefaciente.

Segundo explicou Emilio Rodríguez, xefe de Greco Galicia, a droga non viña adosada ao exterior do casco como noutras ocasións, senón "introducida nun habitáculo específico do barco, un habitáculo de seguridade dos que habitualmente teñen os barcos a certa profundidade".

Durante o rexistro, os investigadores acharon nun dos compartimentos de refrixeración, baixo a liña de flotación, catro fardos preparados para o transporte de cocaína cun peso aproximado de 120 quilogramos.

A operación da Policía Nacional non se limitou a incautar a droga, senón que iniciou unha investigación paralela para identificar os membros da organización que se dispoñían a extraela.

"Esa incautación da droga non se para nese momento, senón que a nosa investigación continúa máis alá", explicou Rodríguez.

Os axentes da Policía Nacional xa realizaban unha investigación sobre unha organización criminal galega dedicada ao tráfico de drogas, e as xestións realizadas permitiron vincular a este grupo coas persoas que trataron de recuperar o alixo que portaba o barco.

Durante varias semanas, os investigadores levaron a cabo seguimentos, vixilancias e escoitas telefónicas que lles permitiron determinar "de forma clara e contundente a estrutura da organización e o rol de cada membro".

Con toda a información recompilada, os responsables policiais puxeron os feitos en coñecemento da Fiscalía Antidroga de Pontevedra e do Xulgado de Instrución número 2 de Vilagarcía de Arousa, que autorizaron as detencións e os rexistros domiciliarios.

Abel Losada e Emilio Rodríguez, xefe do Greco Galicia, falan con Iago GarcíaMónica Patxot

USO DE "SEASCOOTER"

O operativo final executouse este pasado 7 de maio, culminando coa detención de oito persoas en diferentes localidades de Pontevedra.

Todos os detidos son de nacionalidade española, sete deles españois de nacemento e un de orixe albanesa que xa adquirira a nacionalidade española.

Nos rexistros domiciliarios practicados intervíronse equipos profesionais de mergullo tipo "seascooter", artefactos que os narcotraficantes utilizaban para achegarse aos barcos e extraer a droga baixo a auga.

Segundo explicou Iago García Pascual, xefe de sección de Udyco Vigo, estes dispositivos son "como motoacuáticas, pero submarinas, que se utilizan para o mergullo e utilízanse para a aproximación ao barco e, sobre todo e fundamentalmente, para a extracción total da droga nunha soa manobra".

García Pascual detallou que os fardos veñen preparados con argolas para que se suxeiten ao propio aparato, permitindo que sexan extraídos do barco dunha soa vez.

"Estamos falando que neste caso había catro fardos, 120 quilos, por exemplo o de Vigo despois foron 200 quilos, entón para só realizar unha inmersión e sacala fóra da zona de control do porto veñen preparados os fardos con argolas", explicou.

Iago García Pascual. Xefe de sección de UDYCO VigoMónica Patxot

Aínda que nesta ocasión os "seascooters" non chegaron a utilizarse porque a policía interveu a droga antes, os investigadores confirmaron que "estaban en disposición e naquela noite estaban preparados para seren utilizados para a extracción da droga".

Ademais dos "seascooters", durante os rexistros se interviron distintas cantidades de substancia estupefaciente: 150 gramos de cocaína, 70 gramos de heroína e 100 gramos de haxix, o que indica que os investigados tamén manexaban outras drogas para a súa venda e distribución no mercado local.

Emilio Rodríguez Ramos destacou que "nos últimos anos detectamos un aumento importante desta forma de importar droga a Europa" e explicou que se trata dunha optimización de recursos por parte das organizacións criminais.

"Creo que optimización de recursos, maximización de beneficios. É dicir, as organizacións criminais controlan moito os seus gastos e os seus investimentos para gastar menos e obter maior beneficio", subliñou.

O comisario Juan José Díaz ante as "seascooters" empregadas para recollida de droga nos portosMónica Patxot

O xefe de Greco Galicia explicou que as grandes navieiras que transportan mercadorías legais entre Sudamérica e España non están vinculadas en ningún momento co tráfico de drogas. A introdución da mercadoría nun barco que fai a ruta transoceánica prodúcese na orixe, onde se mete a droga, xeralmente por dous ou tres mergulladores.

Rodríguez tamén sinalou que "desde os inicios do tema do narcotráfico o galego especializouse en narcotransporte, en aproveitar as circunstancias da nosa comunidade, xeográficas, da historia, da navegación".

Engadiu que "mergulladores en Galicia témolos superespecializados. Xa se dediquen ao negocio legal ou algún que se nos desvíe e aproveite esa especialización para dedicarse ao narcotráfico".

Abel Losada, subdelegado do Goberno en Pontevedra, quixo enviar "unha mensaxe aos propios narcotraficantes. É verdade que a delincuencia sempre vai tecnoloxicamente por diante, isto é un feito xeral, pero eu creo que teñen que saber que o Estado, neste caso a Policía Nacional, está atenta e traballa para diminuír esa fenda tecnolóxica".

Losada tamén destacou a importancia de que os cidadáns sexan conscientes de que "os seus impostos se dedican a estas cuestións que teñen unha gran importancia social, política e económica. A seguridade é un ben económico e social fundamental en calquera país desenvolvido".

Vehículos subacuáticos que utilizaban para acceder aos fardos de drogaMónica Patxot

A DISPOSICIÓN XUDICIAL

Os oito detidos pasaron a disposición xudicial no Xulgado de Instrución número 2 de Vilagarcía de Arousa.

A operación, dirixida por este xulgado e a Fiscalía Especial Antidroga de Pontevedra, continúa aberta, polo que non se descartan novas detencións nin a relación dos sospeitosos con outros cargamentos intervidos en Galicia nos últimos meses, especialmente aqueles localizados en cofres de mar.

Os responsables policiais quixeron destacar o papel fundamental da Fiscalía Antidroga e do Xulgado de Instrución neste tipo de investigacións: "Sen o apoio da Fiscalía nin dos Xulgados de Instrución, moitas veces con moita carga de traballo e limitados de persoal, non seriamos capaces de levar a cabo estes operativos", subliñou Emilio Rodríguez.

Abel Losada, subdelegado do Goberno, destacou a intervención policialMónica Patxot