Desarticulan unha banda organizada que roubou ao dono dun bazar chinés de Pontevedra

A Policía Nacional desarticulou unha banda organizada, integrada por tres homes de nacionalidade colombiana, que se dedicaba a roubar en vivendas dos propietarios de bazares chineses e aos que se lles vincula con, polo menos, un asalto na cidade de Pontevedra.

Nestes domicilios, todos eles de cidadáns procedentes de China, segundo confirmou o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, os ladróns adoitaban roubar "importantes" cantidades de diñeiro e xoias.

O tres membros desta banda, que teñen idades comprendidas entre os 25 e os 33 anos e residen habitualmente en Madrid, atópanse en situación irregular en España.

Os investigadores tratan agora de "explotar ao máximo esta operación", explicou Losada, e traballan para pescudar se se lles poden imputar roubos destas características noutras provincias, algo que "se estima moi probable", engadiu.

Polo momento, a esta rede criminal relaciónaselle con senllos roubos nas cidades de Pontevedra e Vigo e cun terceiro, cometido un municipio rural da provincia.

No momento da súa detención, a Policía Nacional interviñéronlles útiles para abrir portas como ganzúas, xogos de chaves, luvas e diversos materiais.

A investigación está dirixida polo xulgado de instrución número 1 de Vigo.

"Estamos ante outra banda itinerante especializada que veu á provincia de Pontevedra a perpetrar roubos e tamén, e isto é o máis importante, ante outro éxito policial", destacou o subdelegado.

Abel Losada agradeceu especialmente a colaboración dun repartidor de paquetería, "que foi moi importante para poder sorprender in fraganti a estas persoas", sobre as que as autoridades xa sospeitaban por mor das denuncias presentadas e da propia investigación.

Destacou ademais o "importante índice de eficacia" que as forzas e corpos de seguridade do Estado están a lograr na desarticulación deste tipo de bandas, dedicadas a roubos en pisos ou vivendas unifamiliares, xa que "varios clans caeron nos últimos meses".

Isto contribúe de "forma significativa", sentenciou o subdelegado, a que a provincia de Pontevedra siga sendo "unha das máis seguras de España".