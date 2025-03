Desatada a polémica entre o PSOE e o PP en Marín pola falta de ITV do tren de Nadal

A polémica está servida en Marín tras dar a coñecer o PSOE que o tren que circulou en Nadal pola localidade facíao sen pasar a ITV.

O portavoz socialista, Manuel Pazos, lamenta que este tren paseou a centos de nenos por Marín sen superar a inspección e considera "verdadeiramente incrible e unha temeridade" que o goberno local o contratase sen comprobalo.

En resposta, a alcaldesa e líder do PP, María Ramallo, recoñece que é "unha evidencia" que o tren ten que ter a ITV en vigor, pero critica que "sacalo agora é ruin, é de pouca colaboración institucional e é até, si permítenme, de mala persoa".

O líder do PSOE explica que se decatou da situación porque llo comentou unha persoa ao finalizar o Nadal e en xaneiro pediu ao goberno local copia da documentación do vehículo, pero facilitáronlle toda menos a que se pedía, o documento da ITV en vigor.

"Non damos crédito a tanta chapuza e parécenos inconcibible que o Concello poida contratar un tren chuchú durante toda a campaña de Nadal sen tan sequera saber si ese vehículo estaba en condicións de circular", critica Pazos.

Considérao "un feito de grave polo delicado do tema" e polas consecuencias que puidese ter para os usuarios do mesmo e tamén para o Concello no caso de que sucedese un accidente.

Veo "unha proba máis do descontrol no que está sumido o goberno de María Ramallo nos últimos anos".

María Ramallo sinala que lle chama "poderosamente" a atención que o PSOE e o seu portavoz queiran pór en evidencia a "un equipo de goberno que ten iniciativa, fai eventos, organiza cousas e trata en definitiva de replicar cada ano, dinámicas que son moi valoradas polos veciños de Marín" e que o faga en marzo.

Recoñece que o 9 de xaneiro, na quenda de rogos e preguntas do pleno ordinario, o PSOE preguntou que documentación tiña o tren de Nadal e que o goberno local trasladoulle "a información que tiñamos con total transparencia no pleno de febreiro". Logo dixéronlle que lle requirirían de novo á empresa o que faltaba.

"El pregunta, pero non é nobre porque sabe a resposta", lamenta Ramallo que considera que "o normal, é que si ti sabes algo, póñalo en coñecemento en canto sábelo, salvo que o que menos che importe é saber ou non algo máis, senón deixar en evidencia a alguén".

A líder do PP e alcaldesa lamentou que "querer sacar peito dunha infracción en todo caso administrativa é o oposto ao que fariamos nós, por iso estamos no goberno e el seguirá na oposición. Polo fondo e polas formas".

Na súa opinión, "o que menos lles importa é a seguridade, senón actuarían doutra maneira, o trasladasen antes e non meses despois".