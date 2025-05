Descubrimos como será a radical transformación do Edificio Michelena coa súa directora de obra e a visión en 3D

Aínda que foi construído en 1972, a historia recente do edificio situado na rúa Michelena, 22, de Pontevedra, comeza co peche en 2010 da emblemática libraría Michelena, aberta en 1981, deixando o baixo do inmoble baleiro.

O edificio, que forma parte da área do Conxunto Histórico-Artístico de Pontevedra, foi deteriorándose, conforme se ían pechando as vivendas tras o falecemento dos seus últimos residentes.

Dende entón, o inmoble foi ocupado por persoas sen fogar, circunstancia que obrigou, nos últimos tempos, a selar o acceso.

Esta semana, o céntrico edificio comezou unha profunda transformación grazas a un proxecto de rehabilitación integral e reforma enerxética (Modificación de fachada, rehabilitación enerxética e reforma completa de interiores e distribución) impulsado polo estudio de arquitectura madrileño Kunaru, con Irene Alberdi a cargo da dirección de obra.

En conversa con PontevedraViva, Alberdi relata que a primeira consulta que se enviou ao Concello de Pontevedra foi hai catro anos, "cando empezamos a facer o proxecto e ver que requisitos teriamos que cumprir para reformalo".

Inicio das obras de rehabilitación integral do Edificio MichelenaMónica Patxot

"Por iso estamos moi ilusionados con empezar", comenta a directora de obra. Nos últimos días, arrincaban as primeiras tarefas de desentullo do interior.

A arquitecta puntualiza que as fases previas alongáronse no tempo para poder cumprir os requisitos para acceder ás axudas de rehabilitación enerxética, tanto as do Concello como dos fondos Next Generation, e, por outro, pola adaptación ao PEPRICA (Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística).

En canto ao PEPRICA, detalla que "foi complicado, porque queriamos redistribuír a vivenda para que fose máis eficiente e tivese un lado de día e un lado de noite, que antes estaba mesturado: a cociña con dormitorio e o salón doutra banda, e iso implicounos cambiar toda a fachada, facer galería e adaptala para integralo mellor na contorna, que eu creo que é o maior reto que temos".

Representación tipo maqueta da fachada do Edificio MichelenaEstudo de Arquitectura Kunaru

CAMBIO RADICAL NA FACHADA

O plan de intervención contempla unha renovación total da fachada, que actualmente "non encaixa coa contorna", e que será completamente modificada para integrarse mellor no centro histórico.

"Deste xeito demolemos e refacemos a fachada principal, creando un acceso digno ás vivendas e un escaparate e acceso acorde ao local comercial. Nos andeis superiores a fachada transfórmase en galería, integrándose así na contorna e recuperando un sistema pasivo de aclimatación da arquitectura vernácula", describe o estudio de arquitectura na súa web en alusión ao que denominan como Edificio Michelena.

Ademais, realizarase un novo revestimento da fachada, substituíndo o actual de pedra por un enfoscado,e aliñaranse coa fachada as entradas, tanto ás vivendas como ao baixo comercial.

Vista en 3D da fachada e distribución interior do Edificio MichelenaEstudo de Arquitectura Kunaru

En paralelo, actuarase en toda a edificación para mellorar a eficiencia enerxética. Dende dotar á fachada e xanelas dun sistema técnico de illamento ata unha redistribución do interior das vivendas.

"Unha cousa moi bonita para nós como autores do proxecto é que dividimos as zonas como por momento vivenda, de modo que a climatización e a ventilación natural estean organizadas dunha maneira eficiente para adaptarnos os horarios de uso e mellorar a eficiencia enerxética e o gasto", apunta a arquitecta.

A licenza de obra está outorgada por un prazo de 36 meses, aínda que Alberdi avanza que "se todo vai ben, gustaríanos finalizar antes, idealmente en febreiro ou marzo de 2026".