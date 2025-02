Desmantelan os plans para montar unha fábrica clandestina de tabaco en Cerponzóns

Unha operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional permitiu frustrar os plans de instalar unha fábrica clandestina de tabaco na parroquia pontevedresa de Cerponzóns.

Os investigadores incautaron 142 quilos de tabaco de contrabando e as maquinarias e produtos necesarios para o establecemento dese lugar para a súa fabricación.

Ademais, localizou ao sospeitoso que estaba detrás destes plans, un home natural de Ponte Caldelas e residente en Poio con antecedentes por contrabando de tabaco.

A operación, denominada 'Tempus-Shisha', comezou a finais do pasado ano, cando os investigadores tiveron coñecemento dun envío clandestino de tabaco.

Material intervidoPolicía Nacional | Axencia Tributaria

Descubriron que detrás do envío atopábase unha persoa natural de Ponte Caldelas que xa fora investigada con anterioridade por contrabando e lograron localizar a nave na que estaba almacenado o tabaco, en Cerponzóns.

Tras entrar na nave, incautaron 142 quilos de tabaco para fumar en pipa de auga, que terían un valor aproximado de 11.000 euros e que carecía dos estándar legais e sanitarios óptimos.

Ademais, aí chegou a sorpresa, pois na nave interveuse unha gran cantidade de material, máquinas, produtos químicos e equipos industriales que presuntamente estarían destinados ao establecemento dunha fábrica clandestina.

Operación 'Tempus-Shisha'Policía Nacional | Axencia Tributaria

A efectos legais, os produtos constituídos exclusiva ou parcialmente por sustancias distintas do tabaco e destinadas a ser fumados, teñen a consideración de "tabaco para fumar" e están incluídos no ámbito de aplicación do Imposto Especial sobre os Labores do Tabaco.

A investigación está en mans agora da dependencia rexional de Aduanas e Impostos Especiais da Delegación Especial da Axencia Tributaria en Galicia para a incoación do correspondente procedemento sancionador por infracción administrativa de contrabando de tabaco.

A operación foi desenvolvida conxuntamente por funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Galicia e polo Grupo UDEV-Delincuencia Itinerante de Pontevedra da Policía Nacional.