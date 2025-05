Destinan 1,6 millóns á depuración de augas de Ponte Caldelas, Soutomaior, Vilaboa e Pontevedra

1,6 millóns de euros. Será o orzamento que o organismo público Augas de Galicia destinará durante os vindeiros cinco anos a garantir a depuración de augas nos concellos de Ponte Caldelas, Soutomaior, Vilaboa e Pontevedra.

Así o anunciou este domingo a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que deu a coñecer que acaba de adxudicar o servizo para a explotación, mantemento e conservación das estacións depuradoras de augas residuais (EDAR) de Ponte Caldelas, Comboa (Soutomaior) e Riomaior (Vilaboa).

Son tres EDAR, pero benefician a catro concellos, pois tamén proporcionan este servizo a unha parte da cidade pontevedresa.

As tarefas a desenvolver entre 2025 e 2029 comprenden, entre outras cuestións, os traballos de explotación necesarios para que os elementos do sistema público de saneamento e depuración de augas obxecto do contrato poidan cumprir co seu cometido.

Ademais, para que operen en condicións óptimas de funcionamento, a adxudicataria tamén debe garantir o mantemento e a conservación en perfecto estado das instalacións e dos equipos e demais elementos existentes nas tres EDAR.

A prestación do servizo estenderase durante dous anos prorrogables por outros tres, de forma que a adxudicataria terá que facerse cargo do servizo de explotación, mantemento e conservación das tres depuradoras ata 2029.

Desde a Xunta de Galicia sinalan a través dun comunicado que, aínda que a prestación dos servizos de saneamento e abastecemento son unha responsabilidade de competencia municipal, a institución autonómica leva anos prestando o seu apoio técnico e financeiro aos concellos que o necesiten no marco dunha estratexia coa que busca ofrecer unha alternativa de xestión autonómica dos servizos da auga.