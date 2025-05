Un home foi detido o pasado mércores en Pontevedra despois de protagonizar un incidente violento nun bar da contorna do Hospital Provincial.

Segundo a información facilitada pola Policía Local, foi detido por desobediencia grave e resistencia ao intentar agredir unha muller no interior dun establecemento, causar estragos no local e danar un vehículo policial.

As testemuñas e a vítima relataron á Policía Local que estaban no local cando o detido propinou dúas patadas á vítima, á que non coñecía de nada.

Colleu botellas e lanzounas cara a muller, sen chegar a alcanzala. Nese momento varios clientes suxeitárono e chamaron á policía.

Á chegada dos axentes, pedíronlle que se calmase, pero o home non entraba en razón. Chegou a dar cabezadas contra a lúa dianteira do vehículo policial e acabou fracturándoa.

Os axentes da Policía Local, axudados pola Policía Nacional, reducírono e chamaron unha ambulancia para que fose atendido no lugar.

Despois, foi traslado a dependencias policiais e, estando na Comisaría, foi preciso o seu traslado ao hospital para recibir atención médica.

Ademais dos danos materiais causados no local e no vehículo policial, tamén tratou de arrincar unha goma do limpaparabrisas dianteiro doutro vehículo, deixándoa inservible.