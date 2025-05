Unha rápida intervención da Policía Nacional permitiu a detención dun individuo que acababa de roubar na tenda de produtos gourmet Iberbouquet.

O suceso tivo lugar ao redor das dúas e media da madrugada deste xoves.

Segundo informaron os propietarios do establecemento, a esa hora saltou a alarma do local, situado na rúa Virxe do Camiño, despois de que un asaltante rebentase o enreixado e o escaparate para entrar.

Tal e como se pode comprobar nas imaxes gravadas polas cámaras de seguridade, este individuo fíxose coa caixa rexistradora e saíu fuxindo. O vídeo permite identificar con claridade ao ladrón.

Pero este caco non tivo éxito na súa actuación pois dous coches patrulla da Policía Nacional acudiron inmediatamente ao lugar.

Ao ser sorprendido na súa fuxida, o ladrón tratou de ocultar a caixa rexistradora tirándoa debaixo dun coche aparcado na zona, unha acción que non pasou inadvertida aos policías que inmediatamente recuperaron o botín.

Os axentes procederon á detención deste home e este mesmo xoves devolveron aos propietarios de Iberbouquet os efectos subtraídos.

Os responsables desta tenda de venda de produtos de alimentación delicatesen trasladaron o seu agradecemento á Policía Nacional por esta eficaz intervención.