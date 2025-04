Día do Pobo Xitano con reivindicación festiva de 600 anos de historia na Península

Un grupo de corenta persoas de etnia xitana, xunto a representantes das tres formacións políticas do Concello de Pontevedra, conmemoraron este 8 de abril o Día Internacional do Pobo Xitano co despregamento da súa bandeira na Casa da Luz, situada na praza da Verdura.

Durante o acto festivo, amenizado con bailes e cánticos por parte dos asistentes, tres mulleres leron o manifesto para lembrar que se cumpren seis séculos de presenza xitana na Península Ibérica e a súa contribución á cultura española a través da súa arte, léxico, oficios e gastronomía.

O manifesto lido durante a celebración denunciou o "profundo descoñecemento" sobre a cultura xitana como raíz da discriminación que sofre este pobo, especialmente as mulleres, en ámbitos como o acceso ao emprego e os postos de poder.

"Que me descarten por non ser competente, pero non por ser xitana", expresou Rebeca Flórez Jiménez, técnica da Fundación Secretariado Xitano, quen reivindicou a inclusión da historia xitana nos libros de texto escolares.

"Hai 600 anos que chegamos á península, antes de ser España, cando era reino, e deberiamos estar reflectidos nos libros de texto, porque parecemos os grandes descoñecidos", engadiu.

O testemuño de Alfredo Alacer Jiménez, mozo carniceiro orixinario do barrio do Vao, exemplifica os obstáculos que enfronta a comunidade. "En canto saben os meus apelidos, xa non me queren", relatou sobre a súa experiencia na procura de emprego.

Con todo, destaca o apoio recibido durante a súa formación: "O que é a escola, o instituto sempre me apoiaron a estudar, é máis, esforzáronse en que eu estude", aínda que recoñece que no ámbito laboral "non tiven o mesmo privilexio" inicialmente.

"Se esta sociedade se animase un pouco, motivase para que estudásemos, a que traballásemos, sempre sería algo bo", reflexiona Alacer Jiménez, quen actualmente traballa como carniceiro en Caldas de Reis grazas ao apoio dos seus pais e a Asociación do Secretariado Xitano.

Entre as demandas principais do colectivo destacan a implementación de políticas públicas máis ambiciosas para garantir o emprego digno, erradicar o chabolismo, combater o fracaso escolar e a segregación, así como medidas efectivas contra o antigitanismo e os discursos de odio.

Entre os asistentes nesta xornada festiva reinou o humor, o bo ambiente e o baile como o que realizaba Manuel Salazar con dous compañeiros nos arredores da Casa dá Luz para Tik Tok.