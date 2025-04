Dj Due, Orquestra Magos e Os Coribantes farán retumbar a "Festa dos Dolores" en San Martiño

San Martiño converterase este fin de semana no lugar de algarada e diversión en Poio, ao ser a única parroquia do concello que celebra festexos durante a Semana Santa.

A Asociación Cultural Gaiteiro Manuel Villanueva recupera por segundo ano consecutivo a tradicional "Festa dos Dolores", unha cita retomada que encherá de vida a Praza da Capela, na parroquia de San Xoán, o sábado 19 e o domingo 20 de abril.

O programa comeza o sábado ás 10:00 horas cos xogos tradicionais, seguidos do pasarrúas do Grupo de Música Tradicional Vides Novas.

Ao mediodía, a sesión vermú estará amenizada por Vides Novas e DJ Due, cunha pulpeira do Carballiño para satisfacer os padais máis esixentes.

A tarde traerá o espectáculo circense "Peor Imposible" de Peter Punk, e pechará a xornada a Orquestra Magos xunto con DJ Due nunha gran verbena.

O domingo 20 continuará a festa coa Escola de Música Tradicional de Poio e a Charanga 112 nas rúas, seguida dunha nova sesión vermú.

Ás 13:00 horas celebrarase a Misa de Pascua na Capela, cantada pola Coral Virxe de Fátima.

O toque final porao un concerto do grupo folk Os Coribantes e unha festa con DJ Due, onde se repartirá rosca entre os asistentes.

"San Martiño será este fin de semana o lugar de referencia onde estar en Poio", destaca José Ángel Lodeiro, presidente da asociación organizadora, quen salienta a importancia de "manter vivas as nosas tradicións" creando un espazo de encontro para a veciñanza.

A organización dispuxo unha carpa cuberta para garantir a celebración independentemente da meteoroloxía, así como aparcamento gratuíto no parking do instituto de Poio.

O evento, que conta co apoio do Concello, a Deputación e as achegas veciñais, ofrece todas as actividades de balde.