Dobre ouro para a adega Os Areeiros na Festa do Viño de Vilaboa

A adega 'Os Areeiros' logrou esta fin de semana un dobre ouro nas categorías de branco e tinto da cata das adegas da IXP Ribeiras do Morrazo da Festa do Viño de Vilaboa.

Os Areeiros Albariño de Guillermo Martínez e Xefa Costas de Bodegas Costas de Exportación comparten o ouro na categoría brancos e, na cata dos tintos, o ouro foi tamén para Os Areeiros e a prata recaeu no viño Porta do Conde da Adega Ardán.

Na cata dos colleiteiros, na categoría dos tintos, o Primeiro Mellor Viño tinto foi para Jesús Amoedo; o segundo foi para Manuel Collazo Fernández; e o terceiro, para Nilda Alvariña.

Na categoría dos brancos, o primeiro posto foi para Antonio Juncal; o segundo, para Elisa Ruibal de Casa Boullosa; e o terceiro, para Jesús Amoedo de Casa da Torre.

O xurado, composto por cinco profesionais do sector do viño, evaluou a calidade de 7 brancos e 7 tintos de colleiteiros e 3 brancos e 3 tintos de adegas, que foron degustados polo público durante as dúas xornadas da festa.

O alcalde, César Poza, e as concelleiras Carmen Gallego, María Canosa e Carmen González entregaron os diplomas aos gañadores e os diplomas de agradecemento pola súa participación aos colleiteiros non premiados, ás artesanas asistentes e aos responsables dos postos gastronómicos.

Xan Lorenzo foi o encargado do pregón, cargado de referencias persoais a viticultores e adegueiros, e convidounos a subir ao escenario para facer un brindis conxunto como xesto simbólico do traballo en equipo en defensa do sector vinícola.

Os dous días de festa deron saída a un importante número de botellas, en especial durante a noite do sábado.

Colleiteiros e produtores profesionais fan un balance "positivo", polas ventas e porque, tal e como apuntou Guillermo Martínez, de Adega Os Areeiros, "estes eventos son moi necesarios como fiestras nas que amosar a calidade dos caldos que facemos aquí".

César Poza e Carmen Gallego despediron a XII Festa do Viño de Vilaboa animando aos produtores a continuar posicionando os viños de Vilaboa nun mercado moi competitivo e felicitándoos pola calidade cada vez máis alta dos seus caldos.

Gallego tamén destacou que este ano houbo dúas mulleres colleiteiras na festa e manifestou o desexo municipal de que "foran moitas máis as que se puxeran ao fronte de iniciativas emprendedoras como esta".