Doce concellos polos que pasa a AP-9 reciben 700.000 euros polo IBI de 2023

As xestións da Deputación Provincial permitiron que doce concellos pontevedreses polos que pasa a AP-9 cobren polo Imposto de Bens Inmobles (IBI) relativo ao ano 2023.

Trátase de Barro, Caldas, Meis, Moaña, Mos, Poio, Pontecesures, O Porriño, Portas, Tui, Valga e Vilaboa. Todos son concellos da provincia de Pontevedra e todos teñen en común que por eles pasa a autoestrada AP-9 e teñen delegado no ORAL da Deputación Provincial a xestión do IBI.

Pasarán a comprar unha vez expirou a bonificación que a AP-9 tiña sobre este imposto.

Recibiron en total 702.000 euros, aínda que a cantidade é diferente en función do concello. En todos os casos serán os importes correspondentes ao período de cobro de agosto a decembro do ano 2023.

Vilaboa es o municipio que percibe o maior importe, 151.630 euros; e Meis é o menor, 1.350.

Foi a propia Deputación a que liquidou estes importes do IBI da AP-9. Tal e como explica o presidente provincial, Luis López, unha vez expirou a bonificación, "na Deputación puxémonos mans a obra para que os concellos recadaran o importe que lle corresponde, nin máis nin menos".

López trasladou a reclamación que aos alcaldes e alcaldesas destes 12 concellos nunha reunión celebrada no Pazo provincial e agora, “grazas á xestión da Deputación", os concellos percibiron xa os ingresos que lle corresponden.

Estes máis de 700.000 euros súmanse ao aumento da recadación de 1,9 millóns de euros anuais debido á finalización das bonificación do 95% no IBI do que se beneficiaba a autoestrada conforme a unha Lei de 1972.