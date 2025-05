Dous anos de cárcere por arrincarlle un anaco de orella a un home durante unha pelexa

A Audiencia de Pontevedra condenou a dous anos de cárcere a un home que lle arrincou un anaco de orella a outro durante unha pelexa motivada polo pago dunha débeda pendente entre ambos.

O tribunal considera probado que o 4 de setembro de 2023 a vítima presentouse na casa do acusado e comezou a insultarlle para reclamarlle unha débeda de 620 euros.

Cando a súa muller escoitou a discusión, saíu do inmoble, momento no que os tres se encerellaron nunha discusión durante a cal se agrediron mutuamente.

No curso da pelexa, o seu marido mordeu o home que acudira á súa vivenda, o que provocou que este perdera un anaco da súa orella dereita.

As maxistradas da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra subliñan que as declaracións de todos os implicados "converxen" e os informes periciais "obxectivan lesións totalmente compatibles" con estes feitos.

Ademais, engaden que tamén coinciden as versións das testemuñas e dos axentes de policía que acudiron ao lugar dos feitos tras a pelexa.

O tribunal castiga o acusado con dous anos de cárcere por cometer un delito de lesións con deformidade en órgano ou membro non principal, ao arrincarlle á vítima o anaco de orella.

No seu caso, as xuízas tiveron en conta a atenuante de reparación do dano, pois consignou antes do xuízo 10.000 euros, os cales practicamente cobren a indemnización de 12.000 euros que debe abonar á vítima.

O home que perdeu parte da súa orella, doutra banda, tamén foi condenado ao pago de 600 euros por cometer dous delitos leves de lesións sobre o matrimonio, ao empuxalos durante a liorta que houbo entre os tres.

Por último, o tribunal impúxolle á muller implicada na pelexa unha multa de 180 euros por incorrer nun delito leve de malos tratos de obra.

A sentenza non é firme e pode ser recorrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.