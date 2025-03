Encontro entre directivos de Quirónsalud con representantes do persoal para buscar acordos laborais

Unha concentración de traballadores do Hospital Quirónsalud-Miguel Domínguez desenvolveuse este martes diante do Hotel Rías Baixas, no cruzamento das rúas Castelao e Daniel de la Sota, en protesta polos recentes despedimentos e o peche do servizo de UCI.

Representantes do comité de empresa, encabezados pola súa presidenta, Teresa Quinteiro Silva, realizaban esta protesta previa a unha reunión crucial con directivos do Grupo QuirónSalud procedentes da sede central en Madrid.

"Estamos aquí para que, cando entren no hotel, vexan que o persoal está descontento e que queremos solucións á situación do hospital", declarou Quinteiro Silva, facendo referencia aos oito despedimentos executados en xaneiro en áreas como admisión, administración e a propia UCI.

Segundo a presidenta do comité, os recortes xustificáronse baixo o argumento da "dixitalización", unha medida que o persoal considera inapropiada e que rexeitan ao entender que se está realizando unha "avaliación errónea".

"Nós non nos opoñemos á dixitalización, pero entendemos que non se está valorando correctamente o esforzo que supón implementala", subliñou Quinteiro Silva, quen insistiu na necesidade de que os despedimentos sexan obxectivos e baseados en criterios de categoría profesional e antigüidade. Ademais, demandan que se reconduza o traballo do hospital para evitar as perdas económicas.

Esta reunión fora solicitada insistentemente tras os despedimentos, e a chegada a Pontevedra de Cristina Caramés e Ignacio Delpón, representantes da sede central, supón, segundo o comité, "unha primeira batalla gañada".

A esperanza entre os traballadores é que este encontro permita aclarar o futuro do hospital, evitando novos peches de servizos e máis perdas de empregos.

Quinteiro Silva expresou optimismo respecto das conversacións, especialmente pola presenza de Caramés, que é pontevedresa. "Esperamos que nos bote unha man e entenda un pouquiño as nosas reivindicacións", afirmou.

En caso de non obter resultados satisfactorios desta reunión, o comité planea convocar unha asemblea xeral de traballadores o xoves para decidir as próximas mobilizacións. As accións que, en caso de non alcanzar acordos, se estudiarían levarían a manter as concentracións semanais ou, mesmo, intensificar as protestas.