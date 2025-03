O Enterro da Sardiña obrigará a eventuais cortes de tráfico este mércores en Portonovo

Portonovo prepárase para o Enterro da Sardiña previsto para as últimas horas da tarde deste mércores 5 de marzo.

O Concello de Sanxenxo acolle esta actividade en Portonovo, unha cita que marcará o final das festas do Entroido.

A Policía Local de Sanxenxo xa anunciou o dispositivo de tráfico previsto para garantir a seguridade e o correcto desenvolvemento da comitiva.

Os actos comezarán co velorio da Sardiña, que terá lugar na Marquesiña de bus na Rúa Arenal entre as 19:30 e as 20:30 horas.

A continuación, a Procesión da Sardiña dará inicio ás 20:30 horas e percorrerá un trazado que pasa polas seguintes rúas: Rúa Arenal, Lalinde del Río, Rúa da Mariña, Rúa Méndez Núñez (Capela de San Roque), Rúa San Roque, Rúa Arturo Fontán, Rúa Cervantes, Rúa Augusto González Besada, Rúa da Mariña, Rotonda da Lonxa e, finalmente, Rúa Rafael Picó.

A celebración culminará coa tradicional Queima da Sardiña, que terá lugar no Estacionamento do Porto, poñendo o broche final a unha noite festiva e emotiva.

A Policía Local de Sanxenxo lembra que se aplicarán restricións de tráfico e cortes da circulación eventuais ao longo do percorrido da procesión.

Percorrido do Enterro da Sardiña en PortonovoConcello de Sanxenxo

Ademais, fai un chamamento á colaboración cidadá, pedindo que se eviten os desprazamentos polas rúas afectadas durante o evento.