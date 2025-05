Escapadas de interior: recunchos únicos na contorna de Pontevedra aos que sempre quererás regresar

As vilas do interior, rodeadas de verdes paisaxes e tradición, agochan recunchos cun encanto especial, ideais para unha escapada.

Nesta viaxe pola contorna da comarca de Pontevedra, descubriremos lugares cheos de historia, beleza natural e experiencias únicas, que nos achegan á esencia máis auténtica de Galicia.

Fervenzas, a maxia da auga

Iniciamos a nosa ruta explorando algúns tesouros agochados en plena natureza entre cursos de auga, montes e bosques. Son as espléndidas fervenzas de interior. Augas que baixan mansamente sobre a roca ou en poderosos torrentes. Todas elas representan un sedutor espectáculo visual.

En Cerdedo-Cotobade, ao chegar á aldea de Fondós, na parroquia de San Tomé de Quireza, un camiño a pé lévanos ata o Regueiro das Penizas. Remontando o río, recíbennos pequenos saltos de auga antes de chegar á fervenza principal, Fervenza das Penizas, que cae dende 10 metros de altura formando unha gran piscina natural.

Fervenza das Penizas (Cerdedo-Cotobade) / Xunta de Galicia

No pequeno sitio de Fírveda (A Lama), aos pés da Serra do Cando, o río Verdugo sorprende cun fermoso salto de auga duns 15 metros de altura entre rochas, ao que se accede por un estreito carreiro partindo da fonte da aldea. É a chamada Fervenza de Fírveda.

Fervenza de Fírveda (A Lama) / Turismo Rías Baixas

Unha contorna natural máis oculta atópase no río Gundeiro, en Moraña. Dende o lugar da Fontaíña, na parroquia de san Pedro de Rebón, un carreiro sen sinalizar lévanos ata a Fervenza das Laxes de Rebón. Alí poderemos deternos noutros recursos naturais de interese, como os muíños das Laxes.

Fervenza das Laxes de Rebón (Moraña) / Xunta de Galicia

A Fervenza de Segade (Caldas de Reis) forma parte dunha coñecida ruta de sendeirismo chamada Ruta da Auga, que empeza xunto á Carballeira de Caldas de Reis, remontando o río Umia. Trátase dun conxunto de fervenzas que ofrece unha espectacular caída de auga ata unha poza que aproveitan moitos bañistas en días de calor.

Fervenza de Segade (Caldas de Reis) / Turismo Rías Baixas

Camiñando entre bosques e muíños centenarios

A mellor forma de mergullarnos nas terras do interior é percorrelas paso a paso. Á beira de ríos e regatos atopamos magníficos bosques de ribeira con vexetación autóctona. Antigos muíños, vestixios dun modo de vida do pasado, reciben á persoa visitante. Nestes paseos, natureza e o patrimonio van da man.

Na Ruta da Pedra e da Auga (Ribadumia e Meis) mestúranse a cultura tradicional e unha contorna paisaxística única. Neste percorrido de 6,5 quilómetros pola ribeira do río Armenteira, atópanse os muíños de Serén, orixinarios do ano 1700. No transcurso deste itinerario tamén sorprende ao visitante unha recreación dunha "Aldea Labrega" obra da Escola de Cantería, que foi impulsada pola Deputación de Pontevedra.

Ruta da Pedra e da Auga (Ribadumia - Meis) / Turismo Rías Baixas

No municipio de Barro, aséntase o Parque da Natureza do Río Barosa, cun magnífico salto de auga (Fervenza do Barosa) salpicado por un grupo de dezasete muíños. A fervenza finaliza 30 metros máis abaixo nunha atractiva área recreativa e unha piscina natural.

Parque Natural Río Barosa (Barro) / Turismo Rías Baixas

A senda de San Xusto (Cerdedo-Cotobade) discorre por antigas calzadas empedradas e camiños rurais. Son frecuentes os carballos, castiñeiros, bidueiros e piñeiros, así como zonas de vexetación densa nos bordos do río Lérez. Ao longo do percorrido pásase por oito muíños, catro deles en Baños de San Xusto, unha contorna recuperada e de especial beleza próxima á emblemática Carballeira de San Xusto, co seu bosque de carballos centenarios e soutos de castiñeiros.

Río Lérez ao seu paso xunto aos Baños de San Xusto / Mónica Patxot

Castros, custodios dun pasado milenario

O antigo pobo galaico deixou a súa pegada en lugares estratéxicos enmarcados en belas paisaxes, trazando unha viaxe milenaria que combina historia, lenda e maxia. Os gravados rupestres ou os poboados circulares que forman os castros son unha mostra deste legado.

No Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre (PAAR) de Campo Lameiro atopamos a maior concentración de figuras de arte rupestre ao aire libre de Europa. Ademais do centro de divulgación, a persoa visitante pode perderse en busca dos numerosos petróglifos que poboan estas terras. Entre eles, Castro Penalba, que foi en orixe un asentamento estable do Bronce Final, e en cuxo cumio se conserva a Pedra da Serpe, un petróglifo asociado a rituais de fecundidade.

Castro Penalba (Campo Lameiro) / Turismo Rías Baixas

Aínda que os petróglifos da praia de Mogor son os grandes coñecidos no municipio de Marín, terra dentro, nunha privilexiada atalaia, atópase o Castro da Subidá, un antigo sitio romanizado que sorprende ao visitante, onde se acharon valiosos vestixios da Idade do Bronce. Son máis de tres hectáreas de superficie delimitadas por un dobre amurallamiento, e ao que se chega seguindo a ruta de sendeirismo do Coto das Penizas.

Castro da Subidá (Marín) / Turismo Rías Baixas

O poboado fortificado de Castrolandín, moi próximo ao centro da localidade termal de Cuntis, data de finais da Idade do Ferro. As escavacións realizadas en 2004 documentaron a existencia de dezaoito construcións de diversa funcionalidade, das que poden visitarse dez. No interior da croa ou acrópole distribuíanse diferentes estruturas, configurando unidades familiares con pequenos patios, escaleiras, almacéns e casas.

Castro de Castrolandín (Cuntis) / Turismo Rías Baixas

Xardíns para perderse e atoparse

A camelia, flor traída de Oriente, xa forma parte da historia e a cultura da provincia de Pontevedra. A serena beleza dos camelios sorprende a quen os contempla.

O Castelo de Soutomaior é unha síntese de fortaleza medieval e posterior pazo neogótico, onde tamén destaca a súa espléndida leira de 25 hectáreas. Este paraíso botánico está recoñecido como Xardín de Excelencia Internacional da Camelia, e é o primeiro de España en obter tal distinción.

Das súas máis de 400 camelias destacan os 18 exemplares do século XIX. A colección crece cada ano grazas á Deputación de Pontevedra que, ademais, impulsou a plantación de té con 72 exemplares de Camellia sinensis. O espazo compleméntase con outras especies de árbores procedentes do cinco continentes, como a araucaria de Chile, a secuoia, o cedro do Xapón, o pinsapo ou o plátano de sombra.

Castelo de Soutomaior / Turismo Rías Baixas

Nos arredores da cidade de Pontevedra aséntase o Pazo de Lourizán, que alberga un xardín de gran envergadura no que se concentran un bo número de especies botánicas singulares, como una metasecuoia, unha maxestuosa sófora, un olmo holandés ou un cedro do Líbano duns 180 anos. Os camelios máis antigos da propiedade son exemplares de Camellia japonica 'Alba Plena' que datan do século XIX e visten de cores este xardín, que conta con máis de 600 exemplares desta especie.

Pazo de Lourizán (Pontevedra) / Turismo Rías Baixas

Ruta espiritual entre mosteiros

Adentrámonos nos grandes monumentos espirituais da provincia de Pontevedra, belos mosteiros que transmiten unha impoñente quietude. Estes edificios sagrados son o punto de partida ideal para percorrer a natureza que os rodea.

No interior do municipio de Poio atópase o Mosteiro de San Xoán de Poio. O testemuño escrito máis antigo da existencia deste cenobio data do século X. A súa fermosa igrexa, os seus claustros, un grandioso mosaico sobre o Camiño de Santiago e a súa biblioteca son algunhas das xoias que garda este convento mercedario, que na actualidade conta cunha hospedaría. Sen esquecer que acolle nos seus xardíns o hórreo máis grande de Galicia en canto a superficie, sostido por un total de 51 pés.

Mosteiro de San Xoán de Poio / Turismo Rías Baixas

No próximo municipio de Meis, o Mosteiro da Armenteira atópase nun val fecundo a uns pasos da Ruta da Pedra e da Auga. O mosteiro foi un importante impulsor do cultivo da vide e motor da economía local. Tanto a igrexa, con fachada do máis puro estilo románico, como o claustro, pechado por bóvedas nervadas e decoradas con claves, poden ser visitados. O Mosteiro de Santa María da Armenteira foi declarado Monumento Nacional por decreto o 3 de xuño de 1931.

Mosteiro da ArmenteiraTurismo Rías Baixas

O legado do patrimonio industrial

A visita aos edificios que formaron parte do pasado industrial de Galicia, axuda a manter viva a historia económica recente e a entender o espírito da alma emprendedora dos nosos antepasados. Nas terras do interior atopamos construcións singulares de grande interese histórico e etnográfico, que ademais están rodeadas de paisaxes e rutas naturais de gran beleza.

A antiga Azucreira de Portas foi rehabilitada hai uns anos. A súa espectacular cheminea de 60 metros de alto foi reconvertida nun miradoiro panorámico sobre o val do Salnés. O seu edificio fabril, completamente anovado, está destinado a espazo multiusos para actividades. O seu parque exterior conta, ademais de espazos verdes de esparexemento, cun auditorio ao aire libre.

Antiga Azucreira de Portas / Turismo Rías Baixas

No veciño municipio de Caldas de Reis, a Fábrica da Luz de Segade, aínda que actualmente se atopa en ruínas, ten unha historia apaixonante e un proxecto de posta en valor. Esta antiga instalación hidroeléctrica foi a primeira en producir enerxía en Galicia e iso fixo que dende a vila termal saíse por vez primeira a luz que iluminaba casas e rúas de moitos lugares da xeografía galega.

Fábrica da Luz e Fervenza de Segade (Caldas de Reis) / Turismo Rías Baixas

Arquitectura tradicional, memoria do pobo

O devir da vida do pobo e a economía rural están vinculados ás actividades ao redor do cereal.

Recordo daqueles tempos, en Cerdedo-Cotobade atópanse dous dos lugares coa maior concentración de hórreos, que nos falan da gran tradición agrícola que deu vida a estas terras.

A Eira Grande, en Pedre, reúne un conxunto de doce hórreos onde outrora se gardaban os alimentos. Situados ao redor dunha gran praza, xunto á Eira do Pallal, onde os campesiños trillaban o centeo e esfollaban o millo.

Eira Grande en Pedre (Cerdedo Cotobade) / Turismo Rías Baixas

O Eirado da Ermida (ou de Filgueira, polo nome do lugar onde se atopa)agrupa 21 hórreos ao redor dun cruceiro e á ermida da Virxe dos Remedios, queimada en 1809 polas tropas de Napoleón durante a Guerra de lndependencia, no medio de terras de cultivos e casas de aldea.