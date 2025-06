De escola abandonada a centro multifuncional en Vilalonga

A antiga escola do Cruceiro en Vilalonga está a experimentar unha metamorfose para converterse nun espazo multifuncional ao servizo dos veciños de Sanxenxo.

As obras de rehabilitación, que comezaron con demolicións interiores e retirada de cascallos, avanzan agora cara ao acondicionamento dos espazos que albergarán tres servizos fundamentais: unha Escola de Hostalaría e Restauración, unha moderna biblioteca e un centro social para persoas maiores.

O alcalde de Sanxenxo Telmo Martín, xunto aos concelleiros Nati Parada (Educación), Paz Lago (Servizos Sociais e Maiores) e Yago Torres (Medio Ambiente, Mantemento e Servizos), visitaron esta semana as instalacións acompañados por Manuel Hermo, director do CIFP Carlos Oroza, para avaliar as necesidades educativas dos espazos destinados á formación profesional.

O proxecto, cun orzamento total de 2,8 millóns de euros e un prazo de execución de 12 meses que rematará en febreiro do próximo ano, conta cunha subvención de 1,9 millóns procedente do Programa de Impulso para a Rehabilitación de Edificios de Titularidade Pública (Pirep).

A distribución do edificio planificouse para optimizar cada espazo. As dúas plantas superiores, que suman máis de 1.000 metros cadrados, acollerán o ciclo profesional de Hostalaría e Restauración na modalidade de FP dual, con aulas polivalentes, un obradoiro de cociña e office, obradoiro de restaurante e un bar, todas conectadas mediante un ascensor.

Manuel Hermo e Telmo Martín nas obras da antiga escola do CruceiroConcello de Sanxenxo

Na planta baixa, o antigo ximnasio transformarase nun centro social para maiores con 375 metros cadrados útiles, divididos nunha zona de escenario para baile e outra de cafetaría. O escenario poderá adaptarse para acoller conferencias ou presentacións con capacidade para 120 persoas.

Tamén na planta baixa situarase a nova biblioteca municipal, con 185 metros cadrados distribuídos entre zona de estudo, área infantil, espazo de ordenadores, arquivo e aseos. Como valor engadido, contará cunha sala de lectura exterior nun patio axardinado onde poderán realizarse presentacións literarias e obradoiros infantís.

Unha característica destacada do proxecto é a independencia funcional de cada espazo, xa que tanto a biblioteca como o centro cívico terán accesos, servizos e instalacións individuais, o que permitirá o seu funcionamento autónomo con horarios diferenciados.

O proxecto complétase coa creación dun aparcadoiro, amplos xardíns e unha zona de lecer exterior.