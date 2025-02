Os escolares de Primaria pontevedreses teñen unha "biomisión"

A Misión Biolóxica de Galicia (MBG), que puxo en marcha en 2022 o proxecto de cultura científica "Biomisión", está a levar a cabo durante o curso escolar 2024-2025 a segunda edición desta iniciativa cuxo obxectivo é achegar a ciencia á sociedade a través dos cultivos agrícolas.

O fin último é explicar en ton divulgativo e compartir co público xeral, especialmente co alumnado, persoas con discapacidade e residentes en centros de terceira idade, os coñecementos científicos xerados sobre brásicas, bancos de sementes, e a importancia das variedades locais na MBG e nas entidades colaboradoras (o Calabacín Rojo, o CIFP Carlos Oroza e Culler de Pau) seguindo o método científico.

Estas semanas o proxecto pon o foco no alumnado de Primaria de centros de ensino (CEIP Santo André de Xeve, CPI Julia Becerra Malvar, CEIP de Seixo, CEIP Manuel Padín Truiteiro e CEIP de Cabanas, entre outros).

Para iso, persoal científico e técnico da MBG-CSIC desprázase aos centros para levar cabo "Ensaios de Investigación con Sementes", actividade a través da cal o alumnado aprenderá o método científico con propostas dinámicas e interactivas con cultivos de brásicas nas hortas escolares. Os ensaios de investigación elabóraos de forma autónoma o alumnado.

Nas primeiras visitas aos colexios, o persoal de Biomisión presentou o "Kit de Ensaio", que contiña cinco variedades de brásicas, cinco sementeiros, unha Guía Didáctica e fichas para as tomas de datos.

Esa xornada finalizaba con seméntaa das sementes, dando iniciou ao "Día 0" do ensaio.

"Actualmente estamos a realizar as segundas visitas á maioría dúas colexios co obxectivo de afondar non ámbito dous cultivos vexetais e a biodiversidade, así como colaborando para resolver as dúbidas e dar resposta ás preguntas e inquedanzas que puideran xurdir ata ou de agora. Nunha terceira xornada, dentro dunhas semanas, traballaremos sobre vos datos recollidos, analizándovos e elaborando, co ou alumnado, as conclusións do ensaio de investigación", explica Pedro Peón, responsable do proxecto.

Ademais desta liña de actuación, Biomisión ten outros dous grandes bloques de actividades: Transferencia e o Congreso Científico. "A primeira pretende revelar como se artella un proceso de transferencia de coñecemento non ámbito agroalimentario. A idea é mostrar como a colaboración entre diversas entidades pode dar lugar a que determinados resultados de investigación cheguen a converterse en produtos para ou seu consumo alimentario. Por exemplo, levando vos produtos do ensaio de investigación as cociñas escolares ou dás entidades colaboradoras", explica Peón.

O Congreso Científico, pola súa banda, será en outubro de 2025 en Pontevedra. Diríxese ao alumnado que participe nos "Ensaios de Investigación" e ten como finalidade dar a coñecer os resultados alcanzados, familiarizándoos con este tipo de eventos académicos.

A MBG-CSIC, fundamentalmente, traballa neste proxecto apoiando e asesorando nos "Ensaios de Investigación" e no "Congreso Científico". O resto de entidades colaboradoras (O Calabacín Rojo, o CIFP Carlos Oroza e Culler de Pau) participan durante todo o proxecto pero, especialmente, na actividade de "Transferencia".

O proxecto, ademais, conta cunha páxina web onde o usuario pode ampliar, de forma divulgativa, a información sobre o proxecto en xeral e as variedades de cultivo e bancos de sementes en particular.