Esta Semana Santa volve o Espazo Concilia a Soutomaior

Coa Semana Santa regresa a Soutomaior o programa Espazo Concilia, que abrirá durante os días 14, 15, 16 e 21 de abril no Centro de Benestar Integrado, o coñecido como Multiusos.

A concelleira de Igualdade e de Benestar Social, Rosana Martínez Boullosa; a directora-psicóloga do CIM, Cristina García; e a avogada do CIM, Clara Rodríguez, presentaron a iniciativa este xoves.

Trátase dun servizo promovido polo CIM do Concello de Soutomaior ao abeiro do Plan Corresponsables para promover axudas ás familias para conciliar a vida laboral coa persoal.

O servizo ten 50 prazas, está dirixido a nenas e nenos de entre 3 a 16 anos e terá horario de 9:00 a 14:00 horas, coa posibilidade de ampliar a aula matinal de 8:00 a 9:00 e a aula de mediodía ata as 15:00 horas.

O campamento é de balde para todas as familias e as prazas asignaranse por orde de inscrición atendendo á prioridade de persoas con criterios de vulnerabilidade.

As inscricións abrirán entre este venres 21 e o 31 de marzo e as persoas interesadas deberán inscribirse en liña a través da web do concello www.soutomaior.gal

O programa inclúe actividades lúdicas, educativas, deportivas, xogos e obradoiros. Haberá actividades ao aire libre sempre que o tempo o permita.

Todas as actividades terán en conta a perspectiva de xénero dunha maneira dinámica e participativa.