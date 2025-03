"Estoy muy arrepentida", asegura a dentista condenada a prisión por entrar na historia clínica dunha compañeira

"Estoy muy arrepentida", afirmou a odontóloga do Servizo Galego de Saúde (Sergas) condenada por delito contra a intimidade por entrar sen permiso na historia clínica dunha compañeira.

O xuízo quedou resolto este martes na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra.

En virtude do acordo alcanzado polas partes esta dentista admitiu os feitos e foi condenada a un ano e seis meses de prisión, ademais dunha multa de 1.980 euros con responsabilidade penal de 1 día de privación de liberdade por cada dúas cotas impagadas.

Ademais esta odontóloga será inhabilitada de maneira absoluta durante tres anos.

Igualmente, a procesada aceptou a imposición da prohibición de aproximación á vítima a unha distancia menor de 100 metros e de comunicación con ela, todo por un período de tres anos.

Neste acordo tivéronse en conta as atenuantes de confesión e de reparación do dano pois, antes do xuízo, a acusada ingresou na conta do xulgado 2.500 euros para que se destinen a reparar os posibles prexuízos causados.

As partes tamén acordaron a suspensión da pena de cárcere por un período de dous anos, coa condición de que a acusada non volva delinquir e que satisfaga o pago da indemnización, fixada en 12.000 euros, e das costas procesuais.

"Pido perdón. Mis disculpas", manifestou a acusada durante a vista oral. "Estoy muy arrepentida. No se volverá a repetir", engadiu.

A procesada foi condenada por delito contra a intimidade Pontevedra Viva

A Fiscalía pedía inicialmente unha condena de tres anos e medio de prisión e inhabilitación absoluta para a profesión durante nove anos.

Segundo admitiu a procesada, esta odontóloga do Servizo Galego de Saúde que exercía no complexo hospitalario de Pontevedra accedeu en 39 ocasións á historia clínica dunha compañeira do servizo.

A acusada era interina e tiña acceso ao IANUS, programa informático que permite os profesionais da medicina acceder á historia clínica dos pacientes en cuxa asistencia interveñan nos diferentes niveis da prestación sanitaria.

A súa vítima exercía no servizo de odontoloxía do centro de saúde de Marín e a acusada non a trataba como paciente, pero, a pesar de todo, accedeu en reiteradas ocasións ao seu historial e puido coñecer que estaba a seguir tratamento no servizo de Psiquiatría do centro de especialidades de Mollabao.

Segundo a Fiscalía, accedeu "sen xustificación algunha e sen contar coa autorización da interesada", aos informes emitidos polo servizo de Psiquiatría en tres ocasiones en 2019, 2020 e 2021.

Ademais, segundo detalla o escrito de acusación, a acusada accedeu á historia clínica da súa vítima noutras ocasións "a pesar de non existir causa xustificada para iso" porque non a trataba como paciente. En concreto, entre os anos 2013 e 2021 chegou a acceder un total de trinta e seis ocasións.

A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso algún.