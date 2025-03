Estrea das Ponteandadas cun percorrido até Bora

O programa de sendeirismo PonteAndadas arrincou este domingo unha nova edición que contará con oito rutas por distintas parroquias de Pontevedra, mantendo a súa aposta polos hábitos de vida saudables e o coñecemento da contorna natural e cultural das parroquias pontevedresas.

A iniciativa, organizada polo clube de sendeirismo Naturgaliza, en colaboración co Concello de Pontevedra, comezou a súa oitava edición o 30 de marzo, consolidándose como unha cita para os amantes das andainas.

Este domingo foron preto de 300 persoas as que realizaron unha ruta pola parroquia de Bora.

Primeiro houbo un quecemento con zumba nas inmediacións do Pavillón Multiusos A Xunqueira.

Quecemento con zumba

A próxima cita é o 11 de maio polas Cabanas e Muíños de Salcedo, con saída desde o Pazo de Lourizán.

Este ano conta cunha gran novidade, unha marcha especial o 30 de novembro, centrada na loita contra a violencia de xénero, en celebración do 25N.

Este programa non só promove a actividade física e o benestar, senón que tamén ofrece a oportunidade de coñecer en profundidade as riquezas naturais e culturais de Pontevedra, fortalecendo o vínculo dos cidadáns coa súa contorna e fomentando unha comunidade máis activa e comprometida co seu patrimonio.

As rutas programadas para 2025 inclúen percorridos por diversas parroquias e contornas naturais de Pontevedra, con distancias que oscilan entre 10 e 14 quilómetros e dificultades baixas ou medias para garantir a accesibilidade a un público amplo.

Cada xornada, que terá lugar os domingos con saída ás 10 horas, fóra da ruta nocturna, comezará cunha sesión de quecemento, que pode incluír zumba ou marcha nórdica, e facilitaranse, a quen o desexe, materiais para a recollida de residuos durante o percorrido, promovendo así o coidado do medio ambiente.

Entre os itinerarios destacados tamén se atopa a xa tradicional ruta nocturna, que se celebrará o 27 de setembro pola zona de Monte Porreiro. Debido ás condicións de visibilidade, este percorrido será semiurbano para garantir a seguridade dos participantes.

Como novidade, o 30 de novembro, PonteAndadas acollerá unha marcha especial en contra da violencia de xénero, co obxectivo de ofrecer un espazo de reflexión e apoio ás vítimas. Para facilitar a participación, a ruta será máis curta, cun percorrido alternativo de 5 quilómetros que durará aproximadamente dúas horas e media.

O ciclo finalizará o 14 de decembro coa PonteAndada solidaria de inverno, que se desenvolverá en Xeve e terá un carácter benéfico, recollendo produtos para o Banco de Alimentos.

Juan Romero, presidente de Naturgaliza, resaltou a crecente participación nestas rutas, cun incremento notable de asistentes nas últimas edicións. Romero salientou a diversidade dos participantes, que abarcan desde mozos de 12 anos até persoas de 77, destacando a alta participación feminina, que alcanza o 69%.

Ademais, sinalou a importancia destas actividades para combater o sedentarismo e fomentar a socialización entre os asistentes, especialmente entre a poboación maior de 50 anos, que é o público maioritario da proposta.

A inscrición para cada ruta ten un custo de 2 euros por persoa, aínda que serán gratuítas para persoas en situación de desemprego e pódense realizar a través do correo electrónico [email protected], chamando ao teléfono 625 482 636, ou de forma presencial na tenda Naturcamiña situada nas Galerías Peregrina, número 3 en Pontevedra.