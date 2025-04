Estrela gastronómica da Festa do Mar en Vilaboa: o choco

A primeira xornada da Festa do Mar de Vilaboa, que se celebra esta fin de semana no adro de San Adrián, converteu o choco no produto máis demandado, tanto en empanada como en empanadillas ou con arroz.

Ostras e polbo tamén destacaron, segundo indica o Concello de Vilaboa, entre as preferencias dos visitantes nesta cita gastronómica que continuará ata mañá domingo 13.

O restaurante A Casa de Rosa de Mazaroca e a Taberna A Garboa trasladaron as súas cociñas a unha carpa para elaborar en directo diversas propostas culinarias, traballando en colaboración coa Confraría de Vilaboa. A Panadería Figueirido súmase á oferta cunha receita propia de empanada de mexillón e choco.

Os prezos populares caracterizan o evento: desde as croquetas de polbo e mexillón a 6 euros ata as ameixas con garavanzos e polbo a 9 euros.

A docería corre a cargo de Doceiras do Mar, mentres que os viños da IXP Ribeiras do Morrazo das adegas Os Areeiros e Ardán complementan a oferta gastronómica.

O alcalde César Poza, que inaugurou o evento acompañado de representantes do sector, destacou "a calidade inmellorable" dos produtos do mar locais e a importancia de "poñer en valor o traballo" do sector mariñeiro do municipio.

A festa inclúe tamén un espazo para a artesanía local, con Carmen Castro, a "Cachiboreta", e as súas transformacións vintage con motivos mariñeiros, e a orfebre Pilar Blanco coa súa colección de complementos inspirados na primavera.

O programa musical, que comezou co dúo Los Dinámicos, continúa coa charanga Os Encerellados e pechará o domingo con Os Jalácticos. O Concello mantén ademais un stand de promoción turística e un Punto Lila contra as violencias machistas.