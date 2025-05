Estudantes de Bueu propoñen espazos para música, teatro e arte urbana na futura Casa da Mocidade

Estudantes de Bueu amoaron o seu interese polo vindeiro edificio para a mocidade no municipio. Esta semana, un grupo de once mozos e mozas do IES Illa de Ons mantivo un encontro co alcalde Félix Juncal e a concelleira de cultura, mocidade e infancia, Carmen García, para presentarlles unha serie de propostas concretas sobre os usos e espazos da futura Casa da Mocidade, que se instalará na Antiga Cámara Agraria.

Durante a xuntanza, celebrada no salón de plenos da Casa Consistorial, os estudantes, que participan no proxecto Red Compás promovido pola ONG Agareso e financiado pola Unión Europea, expuxeron as súas ideas para converter este novo espazo nun centro dinámico e adaptado ás necesidades reais da xuventude local.

"Seremos pequenos, pero tamén pensamos, sentimos, escoitamos e observamos cunha mirada que percibe o que outros quizais esquecen", manifestaron os mozos, que están a preparar un manifesto para presentar no Parlamento Europeo.

Entre as propostas que o grupo trasladou aos representantes municipais destacan a creación dunha sala de música e teatro, paredes habilitadas para murais e arte urbana, unha sala multiusos para obradoiros e charlas, zonas de encontro e lecer con xogos de mesa, un merendeiro e mesmo unha horta urbana ou espazo verde exterior.

As ideas xurdiron tras a participación destes estudantes nun encontro xuvenil con outros centros de Galicia, onde debateron sobre as necesidades específicas da mocidade de Bueu.

A conclusión principal á que chegaron foi a necesidade de "espazos onde medrar, crear, debater e compartir", convertendo así a futura Casa da Mocidade nun elemento clave para o desenvolvemento da xuventude local.

Para dar visibilidade ás súas reivindicacións, os mozos e mozas anunciaron unha acción de mobilización social que terá lugar o próximo 19 de xuño na Praza do Concello. Trátase dunha performance á que convidarán a participar a toda a xuventude da vila.