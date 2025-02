Evitar filtracións de auga na fachada da Sala Rivas Briones terá un custo de 4.300 euros

O Concello de Vilagarcía destinará preto de 5.000 euros á reparación da fachada da Sala Rivas Briones, co obxectivo de solucionar as filtracións de auga.

Segundo os técnicos municipais, as filtracións de auga na Sala Rivas Briones proviñan do cumio e de varios puntos da fachada, causando humidades recorrentes e goteiras tanto na sala de exposicións como na antiga biblioteca.

Para solucionar este problema, levaranse a cabo obras de reparación que incluirán a mellora da suxeición do cumio, a limpeza e desatasco dos canlóns da fachada principal e lateral, así como a impermeabilización con pintura de clorocaucho fibrado. O custo total destas intervencións ascenderá a 4.295 euros.

Dende a concellería de Cultura destacaron que estas reparacións son moi necesarias para manter en bo estado un espazo cultural fundamental para a cidade.

Non obstante, aclaran que as obras non afectarán ás actividades que se veñen desenvolvendo no edificio, como as clases de ximnasia, exposicións ou concertos do programa "Achégate ao Salón!".

A previsión é que os traballos se realicen entre a segunda e terceira semana de abril, coincidindo coa Semana Santa, para minimizar as molestias ás persoas usuarias.

REFORMA DA CASA CONSISTORIAL

Por outra banda, remataron as obras de rehabilitación do teito da casa consistorial, que se prolongaron durante mes e medio, segundo indica o Concello de Vilagarcía de Arousa.

Inicialmente, o orzamento para estas intervencións era de 47.000 euros, destinados a solucionar as filtracións detectadas no Salón Nobre e na antesala do balcón principal, causadas polo desprazamento e mal estado dalgunhas tellas.

Con todo, unha vez iniciados os traballos, comprobouse que os danos eran máis extensos dos previstos, segundo indica o goberno local.

Os canlóns, por exemplo, presentaban un grao de deterioro tal que foi necesario substituílos por completo. Ademais, as fiestras tipo Velux precisaban a reposición da tela asfáltica do perímetro exterior, e detectáronse uralitas rotas que requirían reparación.

Tamén se decidiu cubrir a cornixa de pedra con chapas de aluminio para evitar novas filtracións. Estas necesidades obrigaron a ampliar o orzamento en 14.659 euros, elevando o custo total das obras a 61.659 euros.