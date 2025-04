Éxito organizativo na Festa do Mar de Vilaboa onde se triplicaron as racións

A cuarta edición da Festa do Mar de Vilaboa pechou as súas portas este domingo cunha afluencia masiva que desbordou todas as previsións.

A carpa instalada en San Adrián converteuse no epicentro gastronómico da comarca, onde os establecementos participantes viron como as súas elaboracións esgotábanse xa desde a primeira xornada do sábado.

A Taberna A Garboa e A Casa de Rosa de Mazaroca tiveron que multiplicar os seus esforzos na cociña para dar resposta á intensa demanda, triplicando a produción respecto á edición anterior, segundo indican desde o Concello de Vilaboa.

Os seus pratos, elaborados no momento con produtos frescos da ensenada, foron a estrela dunha festa que apostou por un novo formato máis pausado, permitindo aos visitantes gozar das degustacións maridadas cos viños das adegas Os Areeiros e Ardán.

A pastelería Doceiras do Mar, encargada das sobremesas artesanais, tamén se viu desbordada pola demanda dos seus doces caseiros, converténdose nunha das grandes revelacións desta edición.

O éxito da convocatoria viuse favorecido polas melloras organizativas, como a nova distribución do espazo con máis mesas na carpa e unha ubicación optimizada do escenario, que permitiu unha mellor integración das actuacións musicais.

"O éxito desta festa é o resultado do traballo silencioso dun exército de persoas voluntarias", destacou a concelleira de Dinamización Económica, Carmen Gallego, quen agradeceu especialmente a implicación das mariscadoras e bateeiras na organización.

O alcalde César Poza e a propia concelleira recoñeceron o labor dos establecementos participantes cunha entrega de diplomas, destacando o seu compromiso coa promoción dos produtos locais.

Colas nun stand da Festa do Mar de VilaboaConcello de Vilaboa

Cociña MazarocaConcello de Vilaboa

Asistentes á Festa do Mar de VilaboaConcello de Vilaboa