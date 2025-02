Falece José Recuna Villaverde, primeiro alcalde da democracia en Vilagarcía

O goberno municipal de Vilagarcía de Arousa expresou este mércores, 26 de febreiro, o seu pesar polo pasamento de José Recuna Villaverde, primeiro alcalde da cidade elixido democraticamente tras a transición española.

O exrexedor socialista faleceu aos 98 anos de idade.

En sinal de condolencia coa familia e como mostra de respecto institucional, o Concello decretou dous días de loito oficial, o 26 e 27 de febreiro.

Durante estes días, as bandeiras da Casa do Concello ondearán a medio mastro.

José Recuna Villaverde foi elixido alcalde nas primeiras eleccións municipais democráticas celebradas o 3 de abril de 1979, tras o fin do réxime franquista.

Estivo ao fronte do goberno local entre 1979 e 1983, ano no que decidiu non presentarse á reelección e abandonar a vida política.

Sobriño de Elpidio Villaverde, primeiro alcalde republicano de Vilagarcía, Recuna Villaverde viviu en primeira persoa as consecuencias da represión franquista, con varios membros da súa familia en prisión, mentres algúns dos seus tíos tiveron que exiliarse.

José Recuna VillaverdeConcello de Vilagarcía de Arousa

A súa traxectoria persoal e política está marcada por ese compromiso coa liberdade e a democracia, valores que defendeu durante o seu mandato e a súa vida, indican desde o Concello de Vilagarcía.