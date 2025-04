Feijóo desde O Salnés, "cuna europea do viño", reclama un "alivio fiscal" ante os aranceis de Trump

Os aranceis que Donald Trump quere impor aos produtos europeos supoñen un grave problema para as empresas españolas. Sobre todo, en sectores como o do viño. Na DO Rías Baixas, as vendas a Estados Unidos son xa o 17% de todo o volume de negocio exterior.

Para mostrar o apoio do PP a estas adegas ante o que considera unha decisión "precipitada, pouco meditada e inxusta", o seu presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, visitou este xoves a comarca dO Salnés, á que definiu como unha das "cunas europeas do viño".

Fíxoo para percorrer, acompañado entre outras autoridades polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, as instalacións que a adega Paco y Lola ten en Meaño.

Desde alí, Núñez Feijóo reclamou ao Goberno que compense a través dun "alivio fiscal" os efectos dos aranceis impostos por Estados Unidos sobre as empresas españolas.

Nuñez Feijóo sostivo que esta é unha das medidas que o PP incluíu nun plan de competitividade da economía española que presentará ante o Congreso para o seu debate.

Se estes aranceis "se consolidan", explicou o líder do PP, o Goberno debería aprobar unha rebaixa fiscal nas cotas da Seguridade Social ou nos impostos para aquelas empresas que teñan nas exportacións a Estados Unidos unha porcentaxe de facturación "importante".

A iso sumou un plan nacional de fondos para estas empresas exportadoras que se nutra cos ingresos que, en materia de aranceis, España e a Unión Europa "repliquen" a Estados Unidos, polo menos "mentres non se abran mercados exteriores alternativos".

"Isto non se soluciona con máis créditos e con máis débeda senón con alivios fiscais", reiterou Feijóo, que afirmou que Donald Trump cometeu un "inmenso erro" coa súa guerra arancelaria, unha decisión "profundamente equivocada e que non beneficia a ninguén".

O presidente do PP detallou que o plan que presentará ante o Congreso pasa por reforzar as políticas industriais, por axudar ás empresas que exporten fóra de España, por rebaixar os prezos da enerxía e por buscar un crecemento "san" da economía española.

Visita de Alberto Núñez Feijóo e Alfonso Rueda á adega Paco y LolaPartido Popular de Galicia

Para iso, Alberto Núñez Feijóo avogou pola necesidade de que a Unión Europea e Estados Unidos negocien un tratado de libre comercio, creando "o maior mercado do mundo sen aranceis nin impostos" para lograr que ambas as dúas partes aumenten a súa "prosperidade".

"Esperamos que os aranceis nas próximas semanas queden nun mal recordo e poidamos abrir unha xanela de oportunidade e unha xanela de libre comercio", engadiu.

En todo caso, con aranceis ou sen eles, España "debe pensar na competitividade da súa economía", reiterou o xefe da oposición, que lamentou as prácticas "antidemocráticas" que está a levar a cabo o Goberno.

Que o último orzamento aprobado sexa o de 2022, segundo Núñez Feijóo, é unha "anomalía política sen precedentes" en democracia e é mostra dunha conduta "profundamente perigosa" e que considera "impropia" dun país da Unión Europea.

"Non podemos seguir con este desgoberno de forma permanente", reivindicou o presidente do PP, que sinalou que gobernar un país "non é resistir senón ter un proxecto de goberno" para abordar os problemas que teñen os cidadáns.