A festa das espigas de cor negra deixa Meiro e vai para a Praza Massó

Do 4 ao 6 de abril terán lugar as diversas actividades que caracterizan este evento declarado de Interese Turístico de Galicia: o Encontro-Degustación do Millo Corvo, que celebra este ano o seu vinte e cinco aniversario cun cambio importante: o traslado de ubicación dende Meiro a Bueu, concretamente á Praza Massó.

A festa está organizada pola Asociación Cultural de Meiro e o Concello de Bueu e conta cun gran éxito de público.

O encontro, que este ano vivirá unha edición moi especial, arrancará o venres 4 de abril pola mañá cunhas xornadas educativas no IES Johan Carballeira, nas que haberá propostas coma unha charla de "snacks saudables" a cargo de Graciela Blanch, investigadora do CSIC, outra sobre o "emprego da xenética nos cultivos" con Pedro Revilla, investigador da Misión Biolóxica de Galicia, e o obradoiro musical de "Theremín & Electrónica" co músico Paulo Pascual.

Xa pola tarde, ás 18 horas nos Muíños do Canudo terá lugar unha muiñada, na que se pode ver como se moía tradicionalmente, ademais de gozar dunha contorna privilexiada.

O sábado ás 11.30 horas abrirá a Ecotaberna, na que se poderán degustar pratos elaborados con millo corvo durante todo o día, e tamén o domingo no mesmo horario.

As actividades arrancarán coa sesión sonora "Somos un pobo de artistas" a cargo do músico e escritor Xurxo Souto.

Pola tarde, ás 16.30 horas desenvolverase a charla e degustación "O arte do deshidratado de alimentos" da man de Trasdeza natur, de froitas e hortalizas deshidratadas.

A continuación será o obradoiro de Theremín & Electrónica e despois a charla e obradoiro "O Millo: gastronomía, historia e ciencia dun gran", de Paolo Benincasa, da Asociación Cultural "La Ricota", e posteriormente un acto de presentación e cata da cervexa de millo corvo.

Ademais, e como xa vén sendo habitual, na carpa haberá durante todo o día obradoiros demostrativos, como de Ferraxe de prata, a cargo do artesán Rodrigo Rivero, ademais de xogos tradicionais coa Asociación Amodiño ou a proxección do documental "Rexurdir do Millo Corvo. Testemuña dunha tradición".

A maiores contarán con diversos postos de venda, como Ferraxe de Prata, de artesanía con prata, Ecoespazo de madeira, de artesanía en madeira, In Fermento, de queixos veganos, Trasdez Natur, de froitas e hortalizas deshidratadas, Verena, taller de fieltro para nenos, Alambike Creativo, de bolsos de tea, e a Asociación Juan XXIIII de Cangas.

A xornada rematará ás 21 horas cun concerto do grupo tradicional Mediarea, un grupo de interpretación particular da música tradicional galega, con achegas doutros estilos asentados sobre os alicerces da raíz máis enxebre.

Presentación da Festa do millo corvoConcello de Bueu

O domingo, ás 11 horas, Salvador Castro guiará unha andaina polos Muíños do Canudo.

Ás 11.30 horas presentarase o documental "Os millos ausentes" de Illa Bufarda, coa presenza de Celso Méndez, presidente do Ateneo Santa Cecilia de Marín, e ás 14 horas, actuará O ETRAD Zanfona Ensemble, unha proposta na que a zanfona será a protagonista.

Xa pola tarde, a asociación Amodiño fará unha sesión de xogos tradicionais en familia, e a continuación Bea Campos presentará o contacontos "Contos nas orellas, contos con música", para dar paso despois á presentación do libro "Ben mantidos, historia cultural da gastronomía galega", de Xavier Castro Pérez. E xa ao remate, ás 19.30 horas, haberá un concerto de Silva Redonda.

Toda a programación e horarios pode verse na páxina web do Concello de Bueu.