Figueirido rende homenaxe a José Acuña Ruzo nunha comida de confraternidade para 220 persoas

José Acuña Ruzo, destacado veciño de Figueirido, foi este domingo protagonista da terceira comida de confraternidade organizada pola asociación de veciños San Andrés e a comunidade de montes de Figueirido.

A cita contou coa presenza de 220 persoas e do alcalde de Vilaboa, César Poza.

Foi unha xornada de emoción e agradecemento cara a quen, durante 17 anos, exerceu como alcalde de barrio.

Ademais, desempeñou importantes responsabilidades no club de fútbol, na comunidade de montes e na asociación de veciños, coa que segue a colaborar activamente.

A súa implicación tamén chega ao Club de Xubilados de Vilaboa, do que forma parte da directiva.

Raquel Peón Silva, presidenta da asociación de veciños, e Jorge Villaverde Pereira, presidente da comunidade de montes, explicaron que "o recoñecemento non é só polo que fixo, senón por como o fixo: con humildade, con honestidade, con proximidade e sempre cun sorriso".

En agradecemento, entregáronlle unha placa conmemorativa e á súa muller, un ramo de flores.

Homenaxe a José Acuña Ruzo en FigueiridoConcello de Vilaboa

César Poza sumouse ao recoñecemento facéndolle entrega do Pin de Ouro do Concello e da figura do hórreo da Rectoral, "símbolo do amor que José Acuña sempre lle demostrou a Vilaboa".

O alcalde destacou a “intensidade á hora de pedir cousas” do homenaxeado, unha actitude que, segundo recoñeceu, fixo posible que servizos básicos como alumeado, asfaltados e traídas de auga hoxe sexan unha realidade en Figueirido. Especial mención mereceu o parque público no Canaval, un proxecto a piques de rematarse.

"Sempre tivo claro que Figueirido necesitaba un parque desas características e a súa perseverancia foi clave para que hoxe estea aí", subliñou Poza.

O acto contou coa presenza de José Portela Canosa, “Pepe o Ferreiro”. Xa recibira o agarimo da parroquia o ano pasado e este ano volveu a sentilo por ser a persoa máis lonxeva de Figueirido.

Co seu característico sentido do humor, Portela compartiu cos asistentes o segredo da súa vitalidade: "beber viño ás 12 e á noite".

O alcalde entregoulle unha placa coa imaxe de Madamas e Galans, recordando que "o Entroido de Cobres foi declarado patrimonio cultural hai pouco e Pepe xa forma parte tamén do patrimonio de Vilaboa".