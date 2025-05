A Fiscalía mantén a acusación penal contra os responsables de Comercial Senra por descapitalizar a empresa

A sección cuarta da Audiencia de Pontevedra iniciou este mércores o xuízo contra os dous irmáns que xestionaban a firma Comercial Senra por supostamente descapitalizar a empresa.

Antes de comezar a vista oral, o fiscal retirou a acusación penal contra as persoas xurídicas imputadas neste caso. A esta modificación adheríronse o resto de acusacións, entre elas a letrada da Tesouraría Xeral da Seguridade Social que lembrou que "non houbo reparación do dano" por parte dos procesados.

O Ministerio Público mantén a súa acusación pola responsabilidade civil subsidiaria.

Tamén se mantén a acusación penal respecto das persoas físicas, de modo que o fiscal solicita para cada un dos procesados catro anos de prisión por un suposto delito de fraude de execución.

Ademais, insta a que se lles impoña o pago dunha indemnización de 1.417.690 á Seguridade Social.

Nestas cuestións preliminares varios letrados que exercen a defensa pola quenda de oficio se quixeron retirar do caso, unha petición que foi denegada polo tribunal. Estes avogados argumentaban que a instrución recibida polo Colexio de Avogacía cinguíase á parte penal e que ao retirarse esa acusación contra os seus clientes xa non tiña sentido a súa presenza na sala.

Este argumento valeulles o reproche por parte das maxistradas da sección cuarta que explicaron que non se pode disociar a parte civil do penal porque o exercicio da acción é conxunto ao longo de todo o procedemento e a retirada das defensas suporía a indefensión dos seus clientes, negándose a suspender de novo o xuízo.

Resoltas estas cuestións a vista oral empezou coa declaración das testemuñas reservándose para o final, previsiblemente o vindeiro luns 19 de maio, a declaración dos acusados.

Xuízo contra os xestores de Comercial Senra Pablo Ajuria

A Fiscalía considera que estes dous irmáns que xestionaban a firma pontevedresa Comercial Senra, coa finalidade de que unha serie de sociedades eludisen o pago das débedas que tiñan cos seus acredores, tanto de carácter público como privado, realizaron determinados "actos de descapitalización das empresas do grupo familiar".

Están en cuestión unha serie de condutas encamiñadas a tratar de evitar, ou polo menos obstaculizar, que os seus acredores puidesen satisfacer o seu crédito.

O obxectivo sería, segundo a acusación pública, que as sociedades eludisen o pago das débedas que tiñan cos seus acredores, tanto de públicos como de carácter privado.