'Foto da unidade' arredor dun David Regades que asegura que "todos saben" que o PSOE recuperará a Deputación

Terceiro mandato de David Regades á fronte do PSdeG-PSOE en Pontevedra. O actual secretario xeral, que lideraba a única candidatura que concorreu ao proceso de primarias, iniciou este sábado esta nova etapa logrando a que denominou a "foto da unidade".

Arroupado por alcaldes e alcaldesas de toda a provincia, entre eles os de Vigo, Vilagarcía, Cuntis ou Caldas de Reis, Abel Caballero, Alberto Varela, Manuel Campos e Jacobo Pérez, Regades afirmou que "teño moitas gañas e ilusión e estou moi agradecido".

O líder dos socialistas na provincia subliñou que "non hai tempo que perder" para consolidar un partido que "ten xa en mente" as eleccións municipais de 2027 e nas que "sairemos a gañar".

"Todos saben que en 2027 imos recuperar a Deputación, tamén o PP. Se lemos as entrevistas que lle fan ao presidente da Deputación vemos como lle asoman as dúbidas", destacou David Regades, convencido de que volverán a gobernar a institución provincial.

O secretario xeral socialista explicou que no plano orgánico a súa folla de ruta é traballar polos 61 concellos para mellorar os resultados nas municipais, recuperar alcaldías e fortalecer aos alcaldes e alcaldesas que xa están á fronte dos seus municipios.

Recordou que os socialistas "aspiramos a todo, pero non polo afán do poder, senón para mellorar a vida dos e das cidadáns desta provincia".

Regades, que sostivo que a provincia de Pontevedra foi "decisiva" para que o presidente do Goberno de España sexa Pedro Sánchez, avanzou tamén os detalles para o quinto congreso provincial do partido, que se celebrará no Recinto Feiral de Pontevedra o próximo 3 de maio.

Será nun formato que vai ser unha "festa do socialismo", afirmou o dirixente do PSdeG-PSOE en Pontevedra, que indicou que ten a intención de percorrer as 61 agrupacións locais para continuar traballando no fortalecemento do proxecto socialista.