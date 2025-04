Freaky Blinders, Puro Show, Erres e Facomshakes loitan polo voto na Facultade de Comunicación

A Facultade de Comunicación de Pontevedra convértese esta semana nun auténtico escenario electoral onde a creatividade e o enxeño do alumnado percorren os recunchos universitarios.

Catro orixinais partidos políticos, creados polo estudantado de Publicidade e Relacións Públicas, están a desenvolver unha intensa campaña electoral como parte dunha actividade académica da materia 'Técnicas de comunicación electoral e institucional'.

Aínda que a campaña iniciouse o luns cunha tradicional pegada de carteis, o apagamento xeral que afectou ao campus obrigou a interromper temporalmente algunhas das actividades programadas, como os mitins previstos para este martes 29, que tiveron que ser adiados debido á suspensión da actividade docente.

Os catro partidos que compiten nestes peculiares comicios presentan propostas e estéticas tan variadas como atractivas, todas elas inspiradas en elementos da cultura popular. Freaky Blinders, liderado por Susana Conde, adopta a estética da famosa serie "Peaky Blinders" e centra a súa campaña na "defensa da cultura" e en "dicir sempre a verdade, todas esas cousas que ninguén máis se atreve a dicir", segundo explicou a súa candidata durante a pegada de carteis.

Pola súa banda, Puro Show, encabezado por Carla Pazos, inspírase na serie "Paquita Salas" e busca "darlle protagonismo a todos os estudantes, xa que cada quen ten o seu propio talento". Esta formación prestará especial atención ao benestar estudantil e á saúde mental, sen esquecer actividades lúdicas como xogos e sorteos.

O terceiro partido en liza, Erres, liderado por Nadia García, basea a súa estética no programa televisivo "La Revuelta" e persegue "conseguir unha unión como comunidade universitaria", entendendo que a Universidade debe ser algo máis que un simple espazo "no que vir á clase".

Completa o cartel electoral Facomshakes, con Paula Veiga á cabeza, que se inspira na marca de roupa urbana "Milfshakes" e reivindica "prácticas flexibles e un mellor achegamento ao que é a industria real", argumentando que "a publicidade está en continua evolución" e que é necesario "que se renoven máis os contidos" nalgunhas materias.

As candidatas, co profesor Xosé Rúas

Os catro partidos dispoñen dun espazo na planta baixa da facultade onde desenvolverán diversas iniciativas nos próximos días, desde xogos e sorteos ata repartición de comida.

A campaña culminará o xoves 8 de maio cunha xornada electoral na que se celebrará un debate entre as catro candidatas e unhas votacións abertas a todo o alumnado e persoal do centro (agás os propios integrantes dos partidos) entre as 10:00 e as 18:00 horas.

Esta iniciativa, promovida polo profesor Xosé Rúas, verase complementada por un "tracking electoral" realizado polo alumnado da materia 'Estatística administrativa' do Grao en Dirección e Xestión Pública, baixo a supervisión do profesor Raúl Pérez; segundo recolle o DUVI.