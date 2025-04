Galicia recupera a coordinación da emerxencia

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou este martes, ás 10.15 horas desta mañá, que solicitará ao Goberno de España a situación de alerta 2 para que o Executivo autonómico asuma de novo a coordinación da emerxencia causada polo apagamento.

A "incerteza" sobre a duración do apagamento, levou á Xunta a pedir ao ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, a declaración do nivel 3 de emerxencia, que deixaba en mans do Goberno central a coordinación da situación en Galicia.

Alfonso Rueda compareceu este martes acompañado polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Nesa rolda de prensa, desde a sede do 112 na Estrada, o presidente explicou que se toma esta nova decisión, unha vez que se reestableceu a subministración ao 97% dos fogares galegos (faltan 52.000) e que os hospitais funcionan con normalidade.

Durante a noite fornecéuselle combustible aos hospitais para manter a actividade mediante os seus xeradores, igual que se repartiu gasoil a algunhas residencias de anciáns e mesmo osíxenos en tres centros.

O presidente agradeceu o "traballo e coordinación" da Delegación do Goberno, representada por Pedro Blanco, e expresou o seu recoñecemento á UME (Unidade Militar de Emerxencias), ao persoal das administracións central e autonómica, e aos técnicos que chegaron mesmo a zonas de difícil acceso para restaurar o servizo eléctrico.

Rueda tamén expresou o seu agradecemento ao pobo galego polo seu "exemplo de civismo e calma" ante unha situación "complicada e inédita".

Por último, o presidente da Xunta, subliñou a necesidade de investigar as causas do incidente. "Haberá tempo de saber o que sucedeu. Todos podemos extraer ensinanzas para evitar que algo así volva repetirse", dixo.