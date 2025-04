O Goberno licita un novo estudo do AVE por Cerdedo

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible licitou por 998.400 euros un contrato de servizos para a redacción do estudo informativo complementario para tramitar a avaliación de impacto ambiental da variante ferroviaria de Cerdedo.

O anuncio aparece publicado este martes na Plataforma de Contratación.

O obxectivo deste proxecto, segundo destaca o Goberno central é "mellorar a conexión ferroviaria de Ourense con Pontevedra e Vigo, en Galicia".

Este estudo dá continuidade aos traballos xa realizados para a execución dun tramo ferroviario que mostrou ter unha gran complexidade técnica, particularmente no que se refire á hidroxeoloxía.

Búscase incorporar e completar as análises realizadas e adaptalo aos cambios normativos que tiveron lugar nos últimos anos.

O obxectivo é someter a actuación a información pública e audiencia, de acordo coa normativa sectorial, así como á avaliación de impacto ambiental á que obriga a lexislación ambiental.

Para iso, inclúese unha campaña xeológica e xeotécnica que completará as investigacións anteriores e garantirá que a documentación para a avaliación ambiental conte con toda a información necesaria.

Ademais inclúe a redacción do estudo informativo complementario, no que se describirá a solución técnica xa definida, adaptada á normativa actual e incorporando tanto as análises previas como os resultados da nova campaña xeotécnica, coa inclusión do estudo de impacto ambiental, conforme aos requirimentos legais actuais.

Desde o Goberno destacan que "o estudo é unha mostra máis do compromiso do Ministerio de Transportes con Galicia e, en concreto, coa cidade de Vigo, en cuxo contorna se están realizando outros estudos co fin de mellorar a súa conexión con Portugal e mellorar a súa operatividade ferroviaria".