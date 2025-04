O Grove incorporará catorce persoas desempregadas para reforzar os servizos municipais

Unha subvención da Deputación de Pontevedra, a través do Plan +Provincia para a activación do emprego, permitirá ao Concello do Grove contratar un total de catorce personas desempregadas para reforzar diferentes servizos municipais.

As persoas contratadas terán que estar inscritas no Servicio Público de Emprego de Galicia para poder optar a un destes postos de traballo.

Todas elas reforzarán os departamentos municipais para executar diversas obras e traballos de recuperación de zonas degradadas, realizar traballos de limpeza ou restauración de mobiliario urbano e mellorar o funcionamento dos servizos culturais, tanto na zona urbana como rural.

O obxectivo, segundo explica o goberno municipal do Grove, é ter preparados os recursos municipais para o verán nun concello turístico como este.

Os catorce postos que se contratarán serán catro peóns de obras públicas, tres peóns de limpeza, dous peóns de xardinería, tres condutores de camión, un animador sociocultural e un axudante de museo.

Todos os contratos terán unha duración de seis meses a xornada completa.