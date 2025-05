Unha homenaxe a Maruja das Cortellas abre o mes das Letras Galegas en Soutomaior

O Concello de Soutomaior dá por iniciada a celebración do mes das Letras Galegas cun acto de homenaxe a María Grande Sobral (1931-2013), 'Maruja da Cregha', "considerada a mellor tocadora de pandeiro de todo o país".

A homenaxe realizouse este sábado no barrio das Cortellas. Comezou coa descuberta dunha talla en madeira realizada polo artista local Marcos Mariño.

A ese acto asistiron o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo; a concelleira de asociacións, Charo Bouzón; familiares e coñecidos e coñecidas da homenaxeada, coñecida como Maruja das Cortellas.

A talla de madeira representa a María Grande tocando o pandeiro e poderá verse a partir de agora na Casa do Concello.

Pola tarde, o alcalde e parte dos fillos que María descubriron unha placa colocada na casa natal da tocadora de pandeiro en homenaxe ao seu legado.

A Casa do Pobo das Cortellas acolleu a continuación unha palestra moderada por Vanesa Barreiro, veciña de Cortellas. Participaron Xabier Díaz, recoñecido músico e investigador galego; Lucía Lorenzo, membro do Grupo de Baile e pandeireteiras de Soutomaior; Marcelo DoBode, veciño de Soutomaior e artista multidisciplinar; Isabel Blanco, cantareira de Lourido; e Olalla Lomba e Begoña Fernández, dúas iniciadas no mundo da música tradicional galega.

Cada un e cada unha das participantes resaltaron a importancia da figura de Maruja das Cortellas e o seu legado.

Tamén se organizou un obradoiro de baile a cargo de Marcelo DoBode e o posterior serán, ao que acudiron agrupacións dos barrios do concello e de varias aldeas e parroquias veciñas.

Para Manu Lourenzo, esta xornada "é un acto de xustiza para poñer no lugar que se merece o legado que nos deixou Maruja das Cortellas, estudiada e recoñecida ao longo de todo o País".

"O verdadeiro recoñecemento que lle podemos facer a María é seguir promovendo o pandeiro e en xeral a música e o baile tradicional, para que o seu legado vaia máis alá das nosas vidas a través das xeracións futuras", sinalou Lourenzo.

O alcalde sinalou que o goberno de Soutomaior está a traballar "de maneira constante" pola promoción da lingua e a cultura galega, cunha axenda de actividades que "é a punta de lanza da contorna e que trae ao noso concello algúns dos e das mellores artistas do noso país en diferentes ámbitos artísticos e culturais".