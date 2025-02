O incendio nun cadro eléctrico provoca o peche da oficina da Seguridade Social

Un incendio nun cadro eléctrico de Fenosa provocou o peche temporal das oficinas da Seguridade Social na rúa Gagos de Mendoza de Pontevedra este luns pola mañá.

O suceso, rexistrado antes das 09.00 horas, obrigou a que o persoal abandonara as instalacións e a cancelar as citas previstas para 160 persoas.

Os traballadores da oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) decatáronse dun leve cheiro a fume ao chegar aos seus postos de traballo.

Ao detectar que unha das fases eléctricas non funcionaba, decidiron evacuar as instalacións como medida de precaución.

Poucos minutos despois, un cadro eléctrico anexo á oficina, situado na porta de acceso dos empregados, comezou a arder.

Non foi preciso desaloxar aos veciños do edificio, xa que o incendio quedou confinado á área do cadro eléctrico.

Os Bombeiros de Pontevedra e a Policía Local acudiron á zona. Tras extinguir as lapas, os efectivos utilizaron ventiladores para disipar o fume acumulado no interior.

Tamén se cortou temporalmente a circulación de tráfico en Gagos de Mendoza e en Rosalía de Castro, desviando aos vehículos.

A Dirección Provincial da Seguridade Social está a contactar telefonicamente coas 160 persoas que tiñan citas programadas para hoxe, informándolles da cancelación.

Segundo confirmaron dende a Subdelegación do Goberno en Pontevedra e, despois de diferentes informacións, a avaría no cadro eléctrico da oficina da Seguridade Social de Pontevedra quedaba reparada a última hora da mañá. Por este motivo, está previsto que este martes 18 se retome a a actividade con normalidade.