Un incendio nunha vivenda da Avenida de Lugo causa queimaduras a unha muller

Un incendio urbano afectou este martes, 27 de maio, a unha vivenda situada na avenida de Lugo de Pontevedra, concretamente na primeira casa á man dereita tras pasar a rotonda de Montecelo, na parroquia de Mourente en dirección a Lugo.

O lume, declarado arredor das 15:13 horas segundo informou o servizo de Emerxencias do 112 Galicia, causou importantes danos no tellado e no primeiro andar do inmoble.

No interior da vivenda pernoctan dúas persoas de maneira habitual, unha das cales tivo que ser trasladada a un centro hospitalario ante a posible inhalación de fume durante o sinistro.

O 112 Galicia tivo constancia do incendio tras recibir a chamada dun particular que alertaba da presenza de lapas nunha casa situada no lugar de Casas Novas, en Mourente.

Segundo indicaron os propios alertadores, no interior da vivenda había polo menos unha muller, que conseguiu saír ao exterior saltando desde o primeiro piso coa axuda dunha manta.

Os equipos de emerxencia desprazáronse ao lugar e traballaron na extinción do lume, que acabou calcinando por completo a vivenda, de tres plantas de altura

Ademais, segundo indica a Policía Nacional, a muller sufriu diversas queimaduras nas costas, na cabeza e nos pés.

Ao lugar desprazáronse efectivos da Policía Local, Policía Nacional e Bombeiros do Parque de Pontevedra, que traballaron na extinción do lume e na atención á persoa afectada.

Os axentes da Policía Nacional, ao chegar, atoparon a muller soa na vivenda berrando desde o balcón reclamando auxilio.

O home, que supostamente é a súa parella, foi identificado posteriormente na contorna do Hospital Montecelo.

Para a extinción das lapas, os bombeiros tiveron que ocupar un dos carrís da estrada.

O inmoble, que se atopa rodeado dun xardín abandonado con abundante presenza de silveiras e maleza, sufriu danos de consideración en toda a súa estrutura.

A investigación sobre as causas do incendio corresponde á Policía Nacional.

Os bombeiros de Pontevedra apagan o lume na vivenda Nacho Limetre

Vivenda de Mourente onde se producía o incendioConcello de Pontevedra