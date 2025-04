Máis de 200 prazas para deixar o coche no Inferniño tras a apertura de dous novos aparcadoiros

O Concello de Marín abriu este mércores ao mediodía os dous novos aparcadoiros públicos gratuítos na zona do Inferniño.

Son dúas grandes parcelas no acceso á subida do Cemiterio.

Estas novas parcelas, sumadas á que xa leva varios anos en funcionamento, supoñen a habilitación de 200 prazas de estacionamento ao aire libre, gratis e en pleno centro urbano.

"Estamos falando de prazas nos aparcadoiros públicos, pero nin sequera contamos todas as que hai nas propias rúas", explicou a alcaldesa de Marín, María Ramallo.

A rexedora considera que estas dúas novas bolsas de estacionamento "axudarán a cubrir a demanda que hai no casco urbano, xa que estamos falando dunha ubicación que está a apenas 5 minutos do Concello camiñando, a 10 da Alameda e a 15 da Praza de Abastos".

Coa inclusión destas dúas parcelas, son xa 20 as que ten o Concello habilitadas como aparcadoiros públicos gratuítos, que suman entre todas 1.257 prazas, que se concretan en 1.022 prazas no casco urbano.

Repártense do seguinte xeito: Praza do Regueiro (60), Sagrada Familia (30), Concepción Arenal (100), Ponte Zapal (60), Zona Portuaria (220), José del Río (25), Barriada da Virxe do Carme (65), Centro de Saúde (12), Quevedo (40), Inferniño 1 (60) 2 (60) y 3 (80), República Arxentina 1 (70) y 2 (90), Jaime Janer (50), A Raña (uso deportivo 100), CEIP do Carballal (35) Chan do Monte (40) Doutor Otero Ulloa 1 (25) e 2 (35).