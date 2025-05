Inspección de Traballo fixo aflorar 1.997 postos de traballo na provincia durante o ano pasado

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, fixo balance do plan de inspección laboral ao longo do pasado ano.

A xefa da Inspección Laboral, Ana Pouso Lijó, informou que este labor permitiu aflorar un total de 1.997 empregos na provincia, o que supón un terzo sobre os 6.000 aflorados no conxunto de Galicia.

Losada subliñou que o afloramento de emprego irregular constitúe unha das liñas prioritarias de actuación deste organismo estatal, polo que trátase de cifras satisfactorias na medida en que "contribúen decisivamente a que se respecten os dereitos dos traballadores".

"Cada emprego aflorado ten un dobre valor, porque por un lado incorpórase ao mercado laboral e, por outro, exerce un efecto disuasorio para outros empregadores", dixo Losada.

O subdelegado afirma que "un Goberno progresista ten a obriga, ademais de mellorar os dereitos dos traballadores coa suba do Salario Mínimo Interprofesional, os permisos de paternidade ou a redución da xornada, de vixiar con atención o cumprimento da normativa en materia de contratación".

Abel Losada reivindicou o labor fundamental dos inspectores de Traballo, "que nestes tempos trumpistas mesmo se cuestiona por parte dalgúns empresarios pouco escrupulosos, como acabamos de ver nun caso moi recente noutra provincia galega".

A Inspección de Traballo despregou 15 campañas de vixilancia durante o ano pasado. O plan de inspección tivo un especial impacto no emprego irregular de persoas estranxeiras, un colectivo que adoita ser vítima deste tipo de prácticas á marxe do mercado laboral. En concreto desenvolvéronse campañas deste tipo en actividades agrícolas, na construción, na industria, no comercio, na hostalería, no transporte, no fogar, no servizo, en desprazamentos transnacionais e no comercio electrónico e plataformas.

Por outra banda, desenvolvéronse campañas específicas para facer un seguimento das baixas indebidas de persoas traballadoras durante o Nadal ou durante as vacacións. Tamén se desenvolveu un control de becarios e prácticas laborais e sobre o colectivo de "falsos autónomos". Finalmente, desenvolveuse un seguimento das faltas de alta na Seguridade Social de persoas traballadoras autónomas en actuacións coordinadas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

A Inspección recorda que o seu labor divídese en catro grandes áreas como son a seguridade e saúde laboral, as relacións laborais, o emprego de estranxeiros e, finalmente, Seguridade social.