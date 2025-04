"Sei que insulto moito. Era contra min mesma", alega a moza acusada de agredir e insultar a un garda civil en Cangas

A Audiencia Provincial acollía este xoves o xuízo contra unha moza, Desiree, acusada de agredir un axente da Garda Civil durante un incidente ocorrido a noite do 17 de agosto de 2021 nas inmediacións da Hamburguesería A Meiga no municipio de Cangas.

A Fiscalía rebaixou a petición inicial contra Desiree, acusada de tres delitos: lesións no ámbito da violencia doméstica por causar danos á súa parella, atentado á autoridade e lesións ao axente da Garda Civil que tentou socorrer á parella da acusada durante a noite dos feitos cando a moza se atopaba "fóra de si", segundo relataron varias testemuñas..

A Fiscalía, que inicialmente solicitaba penas que sumaban dous anos de prisión por atentado á autoridade en concurso con outro delito por lesións ao axente e nove meses por violencia doméstica, reduciu a súa petición a nove meses de prisión polo delito de atentado en concurso co outro de nove meses polas lesións causadas ao axente, rebaixando tamén a acusación a seis meses de prisión polos feitos no ámbito doméstico.

Segundo quedou acreditado durante a vista, os feitos ocorreron ao redor das 23:30 horas do 17 de agosto de 2021 cando a acusada, que se atopaba coa súa entón parella David na hamburguesería, comezou a mostrar un comportamento agresivo tras consumir varios "chupitos de tequila".

Produciuse un enfrontamento entre a parella que xerou a presenza de ao redor de vinte persoas na zona. "Entramos no local e vimos a unha parella, el estaba sentado na mesa, a acompañante vexábao e insultábao. Ela entraba e saía en varias ocasións... seguía increpando o home, pegoulle dúas ou tres patadas, ata que ela veu cunha cadeira con intención de golpear o rapaz", declarou Manuel P., o axente que sufriu a agresión.

A situación escalou cando ámbolos saíron do local, onde segundo varias testemuñas, Desiree agrediu a súa parella con rabuñaduras e golpes, causándolle lesións visibles. "O mozo tiña bastantes arañazos, tiña sangue", declarou o axente, aínda que o mozo, durante o seu testemuño, tentou restar importancia: "Sangue non tiven. Si tiven algún rasguño foi algo insignificante".

"Avisei aos que estaban alí e comenteilles que non lle servisen alcol porque estaba mal. Pero servíronlle dous ou tres tequilas e a liou parda. Volveuse moi agresiva comigo, co ambiente, con todos", relatou o mozo que entón mantiña unha relación sentimental coa acusada.

A situación agravouse cando Desiree comezou a autolesionarse dándose cabezadas contra o chan e as paredes. O garda civil, que se atopaba fóra de servizo ceando coa súa familia no establecemento, tentou reducir á moza pero foi respondido coa expresión: "nin garda civil nin merda, fillo da gran puta, déixame en paz, oxalá morras ti e toda a túa familia, como te toque xúroche que te mato", pasando a golpealo no corpo.

Manuel P. declarou que, tras identificarse como membro da Garda Civil mostrando a súa placa, tentou reducir a muller. "Saquei a placa e o cartón de identificación. Os presentes e testemuñas déronse por decatados e ela tamén ao responder: 'nin garda civil nin merda, a min non me toques'", explicou o axente.

"Cando me acheguei, ela comezou a insultarme. Deixoume catro uñas marcadas nunha perna. Tendinlle a man e raiouma de arriba a abaixo", continuou o garda civil, engadindo que ao crer que se tranquilizara a deixou liberada pero "cando a soltei lanzoume unha patada e, despois ao querer agarrala, o dedo fóiseme", explicou sinalando que lle golpeou fortemente o dedo pulgar da súa man dereita co pé.

As lesións sufridas polo garda civil requiriron tratamento médico durante oito meses, con inmobilización do dedo e posterior rehabilitación. "Tiven que ser operado cun dedo inmobilizado durante 8 meses. Despois tiven que facer rehabilitación. Se non podía facer a pinza non podía utilizar a arma", declarou o axente.

A médica forense ratificou no seu informe que o axente presenta secuelas permanentes: "Teño unha malformación e unha limitación na mobilidade na man dereita. É un vulto sobre o dedo que me desvía a mobilidade da man. Teño perda de forza, a pinza agora fágoa, pero con limitacións", explicou o garda civil durante o seu testemuño.

Pola súa banda, a defensa rexeita tanto o delito de atentado como o de violencia doméstica, xa que David, a agora ex parella da acusada, non presentou denuncia e declarou na Audiencia que non fora agredido.

DECLARACIÓN DA ACUSADA

Desiree, durante a súa declaración, manifestou non lembrar gran parte do ocorrido aquela noite. "Sei que me enfadei pero non lembro o motivo. Sentíame un pouco atrapada estando en Cangas e non me atopaba ben. Comecei a tomar tequila á mantenta como evasión, como escapatoria", explicou a acusada.

En relación á agresión, a moza declarou: "só vin que era un home grande e tiña unha necesidade de escapatoria sobre min mesma e o único que quería era soltarme... daba patadas contra o solo", engadiu Desiree, quen insistiu: "Non lle escoitei dicir que era garda civil, tampouco lembro a placa. Sei que insulto moito. Era contra min mesma. Non quería atacar nin danar a ninguén".

A acusada tamén declarou sobre os seus problemas persoais: "Tiña un problema psicolóxico previo. Tiven problemas cando era pequena. Abusos sexuais por parte do meu padrasto, que está agora no cárcere. Tiven unha vida inestable en xeral. Cando teño momentos depresivos me refuxio nas drogas". Explicou que actualmente está sen traballo e á espera de ser admitida nun centro de desintoxicación.

A vista concluíu coa Fiscalía modificando a súa petición de pena e introducindo a atenuante de embriaguez. A acusación particular mantivo as súas peticións iniciais, mentres que a defensa solicitou a aplicación de diversas atenuantes, entre elas a adicción a drogas e alcol, así como as dilacións indebidas no procedemento.