Intensa actividade en obras en Sanxenxo: 13 actuacións concluídas e 14 en proceso

A piques de cumprirse os primeiros dous anos de mandato, o Concello de Sanxenxo fai balance e asgura que as intervencións e melloras no municipio "continúan a bo ritmo".

Nestes momentos, o goberno local mantén 13 actuacións en execución ou a piques de concluírse e outras 14 están pendentes de licitación ou de adxudicación.

Entre as actuacións que están en execución figura a modernización da rede de saneamento, depuración e abastecemento de auga, convenio Acuaes, que se centra nestes momentos no bombeo de O Espiñeiro.

Tamén esta en execución a ampliación da rede de saneamento e auga do rural, que inclúe 96 actuacións que realiza Espina y Delfín concesionaria do servizo.

O novo centro cívico O Cruceiro, en Vilalonga; a segunda fase do Pazo Quintáns; a reforma integral do Pazo Emilia Pardo Bazán; a mellora do acceso ao porto pesqueiro de Sanxenxo e do viario de Gondariño – Carballo en Vilalonga; o asfaltado da PO-308 entre Portonovo e A Lanzada; a nave de servizos do parque empresarial de Nantes; ou a humanización da Pexeira – San Roque tamén figuran entre as máis avanzadas.

Reforma integral Pazo Emilia Pardo BazánConcello de Sanxenxo

A lista de actuacións na súa recta final tamén inclúe melloras nas praias de Areas, Montalvo, A Lanzada, Panadeira, A Espiñeira, Foxos, Canelas, Major, Silgar e Baltar; a mellora de iluminación e bancadas no campo de fútbol de Noalla; e o novo xardín xunto ao skatepark de Portonovo.

Pendentes de licitación ou adxudicación están a humanización do Camiño do Castro, en Dorrón; a mellora de praza da Travesía de Areal, en Portonovo; a humanización da contorna do pavillón de Baltar e o centro de día; ou a mellora da rúa Cesteiros, Viña dá Fonte e a contorna mercado e a contorna da Capela de Arra.

Tamén figuran a substitución de céspede artificial dos campos de fútbol de Noalla e Baltar; a mellora da Casa de Cultura de Nantes; a reforma da Telleira, en Vilalonga; o primeiro quilómetro da senda litoral Ría de Arousa; a mellora de vestiarios e carpintaría nos campos de fútbol Noalla, O Revel e Baltar.

Completan a lista a humanización dos núcleos rurais de Aios e Padriñán; a mellora da estrada de Noalla entre a igrexa e a PO-550 e a reforma do edificio de usos múltiples de Portonovo.