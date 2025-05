Investimento provincial de 588.000 euros para mellorar a contorna da igrexa de San Salvador, na Lama

O presidente da Deputación Provincial, Luis López, e o alcalde da Lama, David Carrera, asinaron esta semana un convenio de colaboración que permitirá mellorar a accesibilidade na contorna da igrexa de San Salvador.

A obra dá continuidade á humanización da Alameda e abarca unha superficie de 2.500 metros cadrados e permitirá a mellora da accesibilidade entre a Casa do Concello, o pavillón e outros puntos clave do centro urbano do municipio.

Con esta intervención, establecerase o sentido único de circulación na rúa Alameda, eliminarase o tráfico no camiño entre a rúa da Igrexa e o colexio creando un percorrido peonil; e deseñarase unha pequena praza empedrada na Casa do Concello, proporcionando un espazo público de calidade.

Haberá plataforma única de uso compartido con prioridade peonil, así como a instalación de novo mobiliario, iluminación adecuada, plantación de árbores e renovación das redes de saneamento e abastecemento.

O convenio regula o financiamento do proxecto ao abeiro do Plan Extra. A Deputación achega a totalidade dos fondos necesarios para executar o proxecto, máis de 588.000 euros.

Medio millón de euros fináncianse con cargo ao Plan Extra e 88.235 euros, con recursos do Plan +Provincia.

A Lama recibirá este ano 1,17 millóns de euros das Deputación a través de programas do servizo de Cooperación como o Plan +Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.