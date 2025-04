Investimentos e máis gasto social, receita dos recentemente aprobados orzamentos de Sanxenxo para 2025

O pleno do Concello de Sanxenxo aprobou este luns o orzamento municipal para 2025, que alcanza os 41.056.869 euros.

As contas saíron adiante cos votos a favor do PP, a abstención do BNG e os votos en contra do PSOE.

A concelleira de Economía, Facenda e Persoal, Paula Martínez, foi a encargada de explicar as contas, que seguen unha receita de "investimentos máis gasto social".

"Imos seguir facendo as actuacións que demandan os veciños e mellorando os servizos municipais para que Sanxenxo siga sendo un referente pola súa calidade de vida", defendeu a concelleira.

Paula Martínez, concelleira de Economía, Facenda e Persoal de SanxenxoConcello de Sanxenxo

As contas anuais inclúen tamén o orzamento de Terra Sanxenxo, Turismo de Sanxenxo e as dúas empresas municipais, Nauta e Insula.

Como aspectos destacados, a concelleira destaca que o orzamento para este ano triplica respecto de 2023 o gasto no SAF (Servizo de Axuda non Fogar) con 2,1 millóns de euros que permitirá deixar a lista do servizo a cero. Desde 2017 o gasto do SAF pasou de 310.000 euros a 2,1 millóns, é dicir, multiplicouse por 7.

No capítulo de investimentos, están previstos un total de 25 proxectos como a reforma do multiusos de Portonovo, o centro cívico Ou Cruceiro, a humanización da estrada de Noalla, a mellora da casa de cultura de Nantes, mellora do porto deportivo, melloras campos de fútbol de Noalla e Baltar.

O orzamento contempla dúas partidas de 200.000 e 500.000 euros para a xestión urbanística e a redacción de proxectos de vivenda pública e 500.000 euros para obras no rural.

O goberno local reserva 9,3 millóns para gasto social, deportivo, cultural e educativo.

Segundo Paula Martínez, "os veciños de Sanxenxo temos que estar moi orgullosos polo que conseguimos no que levamos de século", pois "ningún outro concello de Galicia dispón dos equipamentos sociais que temos nós por poboación (1 x cada 500 veciños)".