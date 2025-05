Jorge Neira Rivas, un pontevedrés de 16 anos, representará a España no Parlamento Europeo xuvenil

Jorge Neira Rivas, un estudante pontevedrés de só 16 anos, foi seleccionado como un dos cinco representantes de España para participar na próxima sesión internacional do Modelo de Parlamento Europeo (MEP) que se celebrará na Haia durante o curso 2025-2026.

O mozo, alumno do Colexio Los Sauces Pontevedra, logrou a súa praza tras superar con éxito tanto a fase rexional como a nacional deste prestixioso programa educativo, converténdose nun dos poucos galegos que acadaron este nivel na historia do certame.

O MEP, con máis de tres décadas de traxectoria, é un programa paneuropeo que simula o funcionamento do Parlamento Europeo, onde estudantes de diferentes países debaten en inglés sobre temas actuais de política europea como enerxía, migracións, intelixencia artificial e medio ambiente.

A fase nacional deste ano, celebrada en Santiago de Compostela do 22 ao 25 de febreiro, reuniu a 72 mozos de primeiro de bacharelato de toda España.

Durante estas xornadas, os participantes debateron sobre catro grandes temas: a cidade sostible, o fomento da actividade emprendedora en Europa, Europa como potencia mundial e a integración de persoas con discapacidade na sociedade.

Entre os antigos participantes deste programa figuran ministros, eurodeputados, diplomáticos e directivos de grandes empresas, como o economista e ex eurodeputado Luis Garicano Gabilondo.

Ademais da súa brillante traxectoria académica e o seu excelente dominio do inglés, Jorge Neira compaxina os seus estudos coa práctica deportiva de alto nivel, competindo en fútbol en categorías como Liga Nacional e División de Honor.

A Fundación Modelo de Parlamento Europeo, entidade cultural e apolítica constituída oficialmente na Haia en 1994, organiza esta actividade co obxectivo de fomentar a conciencia europea entre a mocidade e familiarizala coa cultura do debate parlamentario construtivo.

Na Haia, Jorge Neira non só representará a España, senón tamén a Galicia e a Pontevedra, compartindo debate con mozos de toda Europa nun foro onde terá a oportunidade de expresar as súas ideas, escoitar as do resto de participantes e acadar consensos sobre diversos temas de actualidade na orde internacional.